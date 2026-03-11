Emekli olup çalışanları ilgilendiriyor: Maaşınız nasıl kesilmez?

Yüksek enflasyon nedeniyle emeklilerin önemli bir kısmı çalışmak zorunda kalıyor. Milyonlarca emekli bu şekilde iş hayatında yer alırken “Maaşım kesilir mi?” sorusu da devam ediyor.

Yeniden iş hayatına dönmek isteyen emekliler için kritik noktalarını paylaşan SGK Uzmanı İsa Karakaş, doğru adımlarla hem emekli aylığını korumanın hem de maaş almanın mümkün olduğunu belirtti.

"SGDP" DETAYI

Karakaş şunları ifade etti: "Emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya devam etmek isteyenler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) sistemi devreye giriyor. Bu uygulama sayesinde, 2008 Ekim ayından önce sigortalılığı başlayanlar, emekli aylıklarından vazgeçmeden iş hayatına devam edebiliyor.

Burada kritik nokta "tercih" meselesidir. İşvereniniz aracılığıyla SGK’ye verilen işe giriş bildirgesinde "SGDP" seçeneği işaretlendiği sürece, emekli aylığınız her ay banka hesabınıza yatmaya devam ederken bir yandan da yeni işinizden maaş alabilirsiniz.

Normal çalışanlara kıyasla emekli çalışanların cebinden daha az prim çıkar. Zira SSK (4/1-a) kapsamında bir özel sektör iş yerinde çalışan emekli olmayanlardan işsizlik sigortası ve SGK primi olarak toplamda %15 kesinti yapılmaktadır. Emekliden kesilen prim oranları ise bu oranın sadece yarısı tutarındadır."

Örnek bir hesaplama yapan Karakaş, “Brüt 60.000 TL maaşla işe başlayan bir emeklinin maaşından sadece 4.500 TL SGDP primi kesilir. Emekli olmasaydı kesinti 9.000 TL olacaktı. SGDP’li çalışmada işverenin ise bu çalışan için toplamda ayrıyeten %24,75 oranında prim ödemesi söz konusu. Bu sistemde emekli çalışan, iş kazası veya meslek hastalığı durumunda SGK’nin sunduğu yardımlardan da faydalanma hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.

KENDİ İŞİNİ KURANLAR NE YAPMALI?

Karakaş, kendi işini kuran emekliler için ise şu detayları açıkladı:

"Ekim 2008 öncesi sigortalılığı bulunup SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin; emekli olduktan sonra kendi iş yerini açan, şirket ortağı olan ya da bağımsız çalışanlar için sistem çok daha avantajlıdır.

* Sıfır Kesinti: Kendi adına çalışan (Bağ-Kur kapsamında olan) emeklilerin maaşlarından hiçbir sosyal güvenlik destek primi kesilmez.

* Tam Maaş: Emekli aylığınızda herhangi bir azalma olmadan ticaret yapabilir veya serbest çalışabilirsiniz"