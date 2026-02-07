Emekli olup çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emekli olduktan sonra çalışanlarla ilgili önemli bir karara imza attı.Kurul, emekli olan ve eski işyerinin rakibiyle çalışmayı düşünen milyonlarca çalışan için rekabet yasağına ilişkin emsal bir karar verdi.

Olay, Ankara’da faaliyet gösteren bir akümülatör üreticisi şirkette yaklaşık dokuz yıl çalışan bir işçinin emeklilik sonrası rakip firmada çalışmaya başlaması üzerine gündeme geldi. Şirket ile işçi arasında yapılan iş sözleşmesinde, işten ayrıldıktan sonra 2 yıl süreyle Ankara veya İstanbul’daki rakip firmalarda çalışmama taahhüdü bulunuyordu.

İSTİNAF REDDETTİ

Yerel mahkeme, sözleşmede yer alan rekabet yasağını geçerli bularak ihlali tespit etti ve cezai şartı fahiş bularak yarıya indirdi. İstinaf mahkemesi ise işçinin fiilen Çankırı’da çalıştığını belirterek, rakip firmanın merkezinin Ankara’da olsa bile rekabet yasağının ihlal edilmediğini ve çalışma özgürlüğü gereğince davanın reddedilmesi gerektiğini savundu.

Karar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı ve burada sözleşmede geçen “teşebbüs” kavramı üzerinde duruldu. Yüksek mahkeme, “teşebbüs” ifadesinin yalnızca fabrikaların adresiyle sınırlı olmadığını, ticari işletmenin ekonomik bütünlüğünü ve bağımsız karar alma mekanizmasını kapsadığını ifade etti. Emekli işçinin rakip firmada çalışması, sözleşmede yer alan rekabet yasağını ihlâl ediyor sayıldı.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Sosyal Güvenlik uzmanı İsa Karakaş’ın değerlendirmesinde, Yargıtay kararının özellikle teknik bilgiye sahip işçiler için bağlayıcı olduğu belirtildi. Karakaş'a göre emekli olmuş bir çalışan eski işverenle yaptığı rekabet yasağı sözleşmesi varsa bu taahhüte uymak zorunda; rakip firmada çalışması durumunda bu sözleşme ihlal edilmiş sayılabilir. Burada, firmaların sadece şube adreslerinin değil, tüm ekonomik yapısının değerlendirilmesinin önemli olduğu vurgulandı.