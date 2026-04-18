Emekli olup çalışanları ilgilendiriyor: Yargıtay’dan kritik karar

Yargıtay emekli olduktan sonra çalışanlar için emsal teşkil edecek kritik bir karar aldı.

Kararda emekli olduğu işyerinde çalışmaya devam eden, ancak emekli olduktan sonra sigorta primlerinin eksik yatırıldığını öne süren yurttaş kısmen haklı bulundu.

"PRİMLERİM EKSİK YATIRILDI"

Davacı işçi işyerinden 31 Aralık 2011 tarihinde emekli oldu. Ancak iddiasına göre 15 Nisan 2015 tarihine kadar aynı işyerinde destek primi kesilerek sigortasız olarak çalışmaya devam etti. Hatta çalıştığı şirketin sahibinin olan başka bir şirkette işveren vekili olarak ihalelere girdi, teminatlar yatırdı, bankalardan kredi aldı, tapu işlemleri yaptı. Emekli olduğu 2011 yılında 1750 TL maaş aldığını öne süren işçi çalıştığı son ay ise bordroda kendisine 1500 TL ödeniyor gösterildiğini ifade etti. İşçi konumundan dolayı daha yüksek ücret aldığını belirtip emekli maaşının ve sigorta primlerinin gerçek ücreti üzerinden hesaplanmasını istedi.

Şirket ise zamanaşımı itirazında bulunarak davacının ileri sürdüğü çalışma sürelerinin doğru olmadığını, davacının müvekkil şirkette vasıfsız işçi olarak çalıştığını, asgari ücretten fazla ücret almasını gerektirecek bir vasfı da bulunmadığını öne sürdü.

EMEKLİ İŞÇİ KISMEN HAKLI BULUNDU

İlk Derece Mahkemesi işçinin başvurusunu kısmen kabul etti. İşçinin davalı iş yerinde çalıştığı son ayda 3.371,18 TL (brüt) ücretle aldığını ve hizmetin gerçekleştiği son ayın prime esas kazancına dahil edilmesinin tespitine karar verdi. Davacının önceki dönemlere ilişkin talepleri ise reddedildi.

Şirket davayı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf, ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu.

Bunun üzerine işçi çalıştığı süre boyunca asgari ücretle çalışan işçilerin 2.805 katı tutarında net ücret aldığının sabit olduğunu belirterek konuyu Yargıtay’a taşıdı.

Şirket ise ilk derece mahkemesinde sunduğu gerekçeleri tekrarlayıp Yargıtay’a başvurdu.

YARGITAY BAŞVURULARI REDDETTİ

Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesi 2 Şubat 2026'da verdiği kararda temyiz başvurularını reddederek istinafın hükmünü onadı. Böylece emekli işçi sadece son ayda aldığı ücretin gerçekleştiği döneme ait prime hak kazandı.