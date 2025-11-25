Emekli olup çalışma devri bitiyor: SGK'den yeni düzenleme

Emekli olduğu halde kayıtlı olarak bir iş yerinde çalışan sayısı 2020’de 746 bin 766 kişiyken 2022’de 945,7 bine yükseldi.

2023’te ise EYT etkisiyle emekli çalışan sayısı büyük bir sıçrama yaparak 1 milyon 865 bin kişiye ulaştı.

Artış eğilimi 2024 ve 2025’te de devam etti ve emekli çalışan sayısı, Haziran 2025 itibariyle 2 milyon 156 bin kişiye ulaştı. Böylece çalışan emekli sayısının, toplam zorunlu sigortalı çalışanlar içindeki payı yüzde 9,2’ye yükseldi.

TERCİH ZORUNLULUĞU

Geçim sıkıntısı nedeniyle emekli olmasına rağmen çalışmaya devam edenler için yeni bir gelişme yaşandı. SGK mevzuatındaki düzenlemeye göre, Ekim 2008 sonrası sigorta girişi olanlar emeklilik zamanı geldiğinde hem emekli maaşı hem de çalıştığı işten maaş alamayacak. Bu kişiler emekli olduklarında zorunlu bir tercih yapmak zorunda kalacak.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, yeni süreçle birlikte Ekim 2008 sonrası sigortalı olanların çifte gelir dönemi sona eriyor. Emeklilik dilekçesini veren bir çalışan, aynı anda işine devam edemeyecek. Çalışmayı tercih edenlerin ise bağlanan emekli aylığı kesilecek.

Bu düzenleme, emekli olmaya uzun yılları olan genç çalışanları kapsıyor. Örneğin sigorta başlangıcı Ekim 2008 sonrası olan bir erkek çalışan: 7.200 prim günü doldurduğunda, 60 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Ancak emekli maaşı bağlandığı anda Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışma hakkı ortadan kalkacak.

SGDP NE DEMEK?

SGDP emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerden alınan prim türüdür. Bu prim sayesinde hem emekli çalışabilir hem de sistemin finansmanına katkı sağlanmış olur. Ancak yeni düzenleme, Ekim 2008 sonrası için SGDP ile çalışma imkanını tamamen ortadan kaldırıyor.