Emekli ömür boyu çalışmak zorunda

AKP, en düşük emekli maaşını günlerce düşünerek 10 bin liradan ancak 12 bin 500 liraya çıkardı. geçinemediği için çalışmak zorunda kalan emekliler her gün birer ikişer iş cinayetine kurban gidiyor.

Ekonomi Servisi

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu.

Teklife göre en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL olacak.

EYT'LİDEN ALDI

Teklifte yer alan maddeye göre 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı, 2 bin 500 liralık artışla 12 bin 500 lira oldu.

Yaklaşık 16 milyon 180 bin emekli bulunuyor. Zamdan etkilenecek emekli sayısı ise 3 milyon 703 bin 788. Güler, yapılan kısıtlı zammın bütçeye 6 aylık etkisinin 33 milyar 200 milyon lira olduğunu açıklarken, “Sabit gelirlileri enflasyona ezdirmeme gayretimiz devam edecek” dedi. Ancak 2 bin 500 liralık zam, daha hayata geçmeden enflasyonun altında kaldı.

Emeklileri ilgilendiren tek madde bu değil. Meclis’e sunulan teklife göre, EYT’li olup emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenler için işverene verilen yüzde 5’lik hazine desteği de sonlandırılacak.

EMEKLİYE ‘BÜTÇE KÜÇÜK’

Yalnızca kök maaşlarının düşük olması sebebiyle 10 bin liralık en düşük emekli aylığı alan emeklileri etkileyecek 2 bin 500 liralık zam, temel ihtiyaçların sağlanmasını karşılamaktan da uzak. AKP’nin ölüm zammına bahanelerinden biri de bütçe. AKP’li Güler, 2 bin 500 liralık artışın bütçeye olan maliyetlerle belirlendiğini anlattı, her ay açık veren bütçe için “Bütçe disiplinini sağlamaya çalışıyoruz” dedi. “Bazıları çok çabuk unutuyor, bizim bütçemizin büyüklüğü belli” diyen Güler, 6 Şubat depremleri için ayrılan bütçe payını da bahane etti.

Güler ayrıca, önümüzdeki dönemde daha adil bir emeklilik sistemini hayata geçireceklerini de iddia etti. Ancak Güler, aylık bağlama oranları hesaplama yönteminde herhangi bir değişiklikten bahsedilmedi. Aylık bağlama oranları, 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası üç farklı yöntemle hesaplanırken, 2008 yılında yapılan mevzuat düzenlemesi milyonlarca emeklinin cebinden çalmaya devam ediyor. Çünkü emekliler, prim günü sayılarına göre daha az aylık alıyor. 2008 yılındaki düzenleme, en düşük emekli maaşının bugün 25 bin lira seviyelerinde olmasını engelleyerek, milyonlarca emekliyi, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum ediyor.

GÖÇÜK ALTINDA ÖLÜM

Emekli aylıkları açlık sınırına erişemezken, emekliler de çalışmaya mecbur bırakılıyor. SGK verilerine göre 2 milyon emekli kayıtlı olarak çalışmaya devam ederken, kayıt dışı çalışan emeklilerin sayısının da 2 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Başka bir deyişle emeklilerin dörtte biri, emeklilik sonrasında dahi çalışmaya devam ediyor. Kayıt dışı çalışan emekliler de güvencesizlikle baş başa bırakılıyor. Bu emekliler, AKP tarafından iş cinayetlerinde ölüme terk ediliyor. İSİG Meclisi’nin raporları emeklilerin iş cinayetlerinde öldüğünü ortaya koyuyor. İSİG’e göre 2024 yılının ilk altı ayında 50-64 yaş arası 215 işçi, 65 yaş ve üstü 52 işçi iş cinayetlerinde öldürüldü. 50 yaş ve üzeri yaş grubunda iş cinayetlerinde ölenlerin oranı ise, iş cinayetlerinin içinde üçte bire dayandı. Son olarak, önceki gün Tekirdağ’da bir fabrikada atık su tahliye kanalı yapımı sırasında meydana gelen göçükte 69 yaşındaki Hasan Arslan hayatını kaybetti. Aydın Nazilli’de de DSİ’nin içme suyu isale hattı çalışmasında göçük meydana geldi. Hayatını kaybeden 3 taşeron işçiden Celal Yıldırım 74 yaşındaydı.