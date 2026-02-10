Emekli polis evli olduğu kadını ve emlakçıyı öldürdü: Kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde önce evinde evli olduğu Selma Yüksel’i sonra da emlakçı Mustafa Hıraç’ı da iş yerinde tabancayla vurarak öldüren emekli polis memuru Adem Yüksel’in; olay yerinden kaçtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00 sıralarında Karapürçek ilçesinde meydana geldi. Emekli polis memuru Adem Yüksel, evinde tartıştığ Selma Yüksel’i tabancayla vurarak öldürdü. Ardından ilçede emlakçılık yapan Mustafa Hıraç’ın iş yerine giden Adem Yüksel, burada da Hıraç’a tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay sonrası Karapürçek İlçe Emniyet Amirliği’ne giden Yüksel, teslim oldu. Gözaltına alınan Adem Yüksel emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hayatını kaybeden Selma Yüksel Düzce’de, Mustafa Hıraç ise Karapürçek’te toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adem Yüksel’in emlakçı Mustafa Hıraç’ı öldürdükten sonra kaçtığı anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

İş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, Mustafa Hıraç’ın emlak ofisinden 4 el silah sesi duyulduğu, ardından Adem Yüksel’in koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Adem Yüksel’in, Hıraç’ı vurduktan sonra yeniden evine giderek Selma Yüksel’i kontrol ettiği, daha sonra evine yakın mesafedeki emniyet amirliğine giderek teslim olduğu öğrenildi.