Emekli polis, evli olduğu kadını ve MHP'li ilçe başkanını öldürdü

Sakarya'da emekli polis olduğu belirtilen bir kişi, evli olduğu kadını ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre A.Y, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın İnönü Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki iş yerine gitti. A.Y. burada henüz bilinmeyen nedenle silahla Hıraç'a ateş etti.

Daha sonra Cumhuriyet Mahallesi Şehit Selim Gedik Caddesi'ndeki evine giden A.Y, silahla evli olduğu S.Y'yi yaraladı.

Haber verilmesi üzerine eve ve iş yerine, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Hıraç'ın ve S.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

A.Y, suç aletiyle polise teslim oldu.