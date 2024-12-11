Emekli polis hastanede intihar etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emekli bir polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde beylik tabancası ile intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde İslahiye Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi.

İddiaya göre, emekli polis memuru M.K., rahatsızlığı nedeniyle geldiği acil serviste tedavi olduktan sonra bekleme salonuna geçti. Salonda bir süre yakınlarıyla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen şahıs, daha sonrasında ise üzerindeki beylik tabancası ile kafasına ateş etti. Olay sonrası acildeki doktorların müdahalesine rağmen şahıs hayatını kaybetti.

Cansız beden, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.