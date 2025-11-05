Giriş / Abone Ol
Emekli polis, uyuşturucu sevkiyatında yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan uyuşturucu getiren emekli polis N.A.’yı yakaladı. Serdivan’da durdurulan araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

  • 05.11.2025 10:07
  • Güncelleme: 05.11.2025 10:16
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul’dan, Sakarya’ya kendisine ait araçla uyuşturucu madde getiren emekli polis memuru, düzenlenen operasyonla yakalandı. Araçta yapılan aramada 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından istihbarat destekli yürütülen çalışma kapsamında, N.A. isimli emekli polis memurunun, kendisine ait araç ile İstanbul’dan, Sakarya’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.

Takibe alınan araç, D-100 kara yolunun Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 5 parça halinde toplam 5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı öğrenildi.

