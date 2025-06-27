EMEKLİ PROMOSYONU HAZİRAN 2025: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi, Garanti, Akbank emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EMEKLİ PROMOSYONU | 2025 Haziran ayı itibariyle enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte pek çok emekli maaşları da dahil olmak üzere pek çok maaş ve vergide yeni fiyatlar duyuruldu. Bankaların emekli maaşı alan müşterilerine emekli maaşlarını taşımaları karşılığında sundukları emekli promosyonu da bu durumdan etkilenerek güncellendi. Bu durumla birlikte milyonlarca emekli ve emekli maaşı hak sahibi hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor sorusunu gündeme getirmeye başladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi, Garanti, Akbank ve diğer bankaların emekli promosyon tutarlarını derledik. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Peki, Hangi Banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi, Garanti, Akbank emekli promosyonu ne kadar? İşte bankaların emekli promosyon tutarları!

EMEKLİ PROMOSYONU 27 BİN TL'YE ULAŞTI

2025 Haziran ayında emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte bankaların güncellediği kullanıcılarına emekli maaşlarını taşımaları karşıladığında uyguladıkları banka promosyonu tutarında en yüksek ücret 27 bin TL'ye ulaştı.

VAKIFBANK NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.

İŞ BANKASI NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

0-9.999 TL emekli maaşı alanlara 6.250 TL nakit promosyon, yeni fatura talimatlarına 1.000 TL Maxipuan, Tek seferde 2.500 TL ve üzeri işlem yapan yeni kredi kartı müşterilerine işlem başına 500 TL, toplamda 2.500 TL Maxipuan ödemesi ilave edildiğinde toplamda 12.250 TL promosyon ödemesi

10.000-14.999 TL emekli maaşı alanlara 10.000 TL nakit promosyon, yeni fatura talimatlarına 1.000 TL Maxipuan, Tek seferde 2.500 TL ve üzeri işlem yapan yeni kredi kartı müşterilerine işlem başına 500 TL, toplamda 2.500 TL Maxipuan ödemesi ilave edildiğinde toplamda 16.000 TL promosyon ödemesi,

15.000-19.999 TL maaş alan emeklilere 12.500 TL nakit promosyon ödemesi yeni fatura talimatlarına 1.000 TL Maxipuan, Tek seferde 2.500 TL ve üzeri işlem yapan yeni kredi kartı müşterilerine işlem başına 500 TL, toplamda 2.500 TL Maxipuan ödemesi ilave edildiğinde toplamda 18.500 TL promosyon ödemesi,

20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alan emeklilere 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yeni fatura talimatlarına 1.000 TL Maxipuan, Tek seferde 2.500 TL ve üzeri işlem yapan yeni kredi kartı müşterilerine işlem başına 500 TL, toplamda 2.500 TL Maxipuan ödemesi ilave edildiğinde toplamda 21.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ING BANK NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit emekli promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz! Kampanya 1 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir. Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.

Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 10.000 TL'ye kadarsa 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasındaysa 10.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL arasındaysa 12.500 TL, 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

TEB NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

YAPI KREDİ NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

GARANTİ BANKASI NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 28 Mayıs - 30 Haziran 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 6.000 TL bonus fırsatından yararlanın!

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Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)

Bankalar Promosyon Tekliflerini GüncelliyorListemizde yer alan ve almayan pek çok banka güncel oranlarda emeklilere ve emekli olmaya hak kazanmış yurttaşlara dönük promosyon tekliflerini güncelliyor. Bankalar tekliflerini güncelledikçe haberimizde yer alacaktır.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.