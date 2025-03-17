EMEKLİ PROMOSYONU MART 2025: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi, Garanti, Akbank emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EMEKLİ PROMOSYONU | 2025 Mart ayı itibariyle enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte pek çok emekli maaşları da dahil olmak üzere pek çok maaş ve vergide yeni fiyatlar duyuruldu. Bankaların emekli maaşı alan müşterilerine emekli maaşlarını taşımaları karşılığında sundukları emekli promosyonu da bu durumdan etkilenerek güncellendi. Bu durumla birlikte milyonlarca emekli ve emekli maaşı hak sahibi hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor sorusunu gündeme getirmeye başladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi, Garanti, Akbank ve diğer bankaların emekli promosyon tutarlarını derledik. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Peki, Hangi Banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi, Garanti, Akbank emekli promosyonu ne kadar? İşte bankaların emekli promosyon tutarları!

EMEKLİ PROMOSYONU 27 BİN TL'YE ULAŞTI

2025 Mart ayında emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte bankaların güncellediği kullanıcılarına emekli maaşlarını taşımaları karşıladığında uyguladıkları banka promosyonu tutarında en yüksek ücret 27 bin TL'ye ulaştı.

VAKIFBANK NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.

Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, VakıfBank Emekli Troy logolu Bankomat Kart ve VakıfBank Emekli Troy logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerden aylık kart bazında (Banka kartı ve Kredi Kartı ayrı ayrı olmak üzere) 500 TL, yıllık toplamda 6.000 TL; her iki kart kullanıldığında ise aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacaktır.

Vakıfbank'ın emeklilere ödediği promosyon tutarları şu şekilde:

İŞ BANKASI NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL ve ​20.000 TL ve üzeri maaş a​lanlar ​12.000 TL alabiliyor. Ek taahhütler ile bu tutarlar 2 bin TL daha artış gösteriyor.

AKBANK NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.​

0 - 9.999 TL maaş alan emekliler için SGK promosyon tutarı 5.000 TL, 1.250 TL ek promosyon tutarı, toplam 6.250 TL ek promosyon tutarı ödemesi yapılacak.

10.000 TL - 14.999 TL aralığında maaş alan emekliler için 8.000 TL SGK promosyon tutarı, 2.000 TL ek promosyon tutarı toplamda 10.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

15.000 TL - 19.999 TL aralığında maaş alan emekliler 10.000 TL, 2.500 TL ek promosyon olmak üzere toplamda 12.500 TL promosyon ödemesi yapılacak.

20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler 12.000 TL SGK promosyon tutarına ek 3.000 TL ek promosyon, toplamda 15.000 TL maaş promosyon ödemesi alabilecek.

ING BANK NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

0 TL - 9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL ek talimatların yerine getirilmesi halinde 16.250 TL

10.000 - 14.999 TL maaş alan emeklilere 10.000 TL ek koşulların sağlanması halinde 20.000 TL

15.000 - 19.999 TL maaş alan emeklilere 12.500 TL ek koşulların yerine getirilmesi durumunda 22.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon, ek koşulların yerine getirilmesi halinde toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

TEB NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

0-10.000 TL 5.000 TL nakit promosyon 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 14.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi

10.000-15.000 TL 8.000 TL nakit promosyon 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 17.000 TL promosyon ödemesi

15.000 TL ve 20.000 TL 10.000 TL nakit promosyon 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 19.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 21.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi

YAPI KREDİ NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

0 - 9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL maaş promosyonu, fatura talimatı verilmesi halinde 2.500 TL, Kredi Kartı harcaması sözüne 2.000 TL ve son olarak dijital aktiflik durumunda 500 TL olmak üzere toplamda 11.250 TL en düşük promosyon ödemesi yapılıyor.

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ek talimatları yerine getirmeleri durumunda 15.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL ek talimatları yerine getirenlere 17.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon ödemesi ek talimatları yerine getirmeleri halinde toplamda 20.000 TL tutarında maaş promosyon ödemesi yapılıyor.

GARANTİ BANKASI NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

Bankalar Promosyon Tekliflerini GüncelliyorListemizde yer alan ve almayan pek çok banka güncel oranlarda emeklilere ve emekli olmaya hak kazanmış yurttaşlara dönük promosyon tekliflerini güncelliyor. Bankalar tekliflerini güncelledikçe haberimizde yer alacaktır.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.