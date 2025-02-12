EMEKLİ PROMOSYONU ŞUBAT 2025: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi, Garanti, Akbank emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EMEKLİ PROMOSYONU | 2025 Ocak ayı itibariyle enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte pek çok emekli maaşları da dahil olmak üzere pek çok maaş ve vergide yeni fiyatlar duyuruldu. Bankaların emekli maaşı alan müşterilerine emekli maaşlarını taşımaları karşılığında sundukları emekli promosyonu da bu durumdan etkilenerek güncellendi. Bu durumla birlikte milyonlarca emekli ve emekli maaşı hak sahibi hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor sorusunu gündeme getirmeye başladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi, Garanti, Akbank ve diğer bankaların emekli promosyon tutarlarını derledik. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Peki, Hangi Banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi, Garanti, Akbank emekli promosyonu ne kadar? İşte bankaların emekli promosyon tutarları!

EMEKLİ PROMOSYONU 27 BİN TL'YE ULAŞTI

2025 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte bankaların güncellediği kullanıcılarına emekli maaşlarını taşımaları karşıladığında uyguladıkları banka promosyonu tutarında en yüksek ücret 27 bin TL'ye ulaştı.

VAKIFBANK NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklileri faydalanabilecek

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme teklif ediliyor.

Vakıfbank'ın emeklilere ödediği promosyon tutarları şu şekilde:

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

İlk Maaş Ödemesi Yapılan Ay: Mart

Harcama Yapılan Ay: Mart

Ek Nakit Ödemenin Yapılacağı Ay: Nisan

İŞ BANKASI NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

İş Bankası'nın emeklilere ödediği promosyon tutarları şu şekilde:

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

​20.000 TL ve üzeri maaş a​lanlar ​12.000 TL

AKBANK NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Şubat – 28 Şubat 2025​​​ tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.​

ING BANK NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 25.000 TL’ye varan nakit promosyon teklifi sunuyor. SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

ING Bank'ın emeklilere ödediği promosyon tutarları şu şekilde:

9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL

20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL

TEB NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

YAPI KREDİ NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

1 Şubat 2025 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

Yapı Kredi'nin emeklilere ödediği promosyon tutarları şu şekilde:

9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL

20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.

GARANTİ BANKASI NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan hoş geldin paketi bulunduğu belirtiliyor. Garanti Bankası'nın emeklilere ödediği promosyon tutarları şu şekilde:

10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL

20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL

Bankalar Promosyon Tekliflerini GüncelliyorListemizde yer alan ve almayan pek çok banka güncel oranlarda emeklilere ve emekli olmaya hak kazanmış yurttaşlara dönük promosyon tekliflerini güncelliyor. Bankalar tekliflerini güncelledikçe haberimizde yer alacaktır.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.