EMEKLİ PROMOSYONU: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi, Garanti, Akbank emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EMEKLİ PROMOSYONU | 2025 Ocak ayı itibariyle enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte pek çok emekli maaşları da dahil olmak üzere pek çok maaş ve vergide yeni fiyatlar duyuruldu. Bankaların emekli maaşı alan müşterilerine emekli maaşlarını taşımaları karşılığında sundukları emekli promosyonu da bu durumdan etkilenerek güncellendi. Bu durumla birlikte milyonlarca emekli ve emekli maaşı hak sahibi hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor sorusunu gündeme getirmeye başladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi, Garanti, Akbank ve diğer bankaların emekli promosyon tutarlarını derledik. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Peki, Hangi Banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, TEB, Yapı Kredi, Garanti, Akbank emekli promosyonu ne kadar? İşte bankaların emekli promosyon tutarları!

EMEKLİ PROMOSYONU 12 BİN TL'YE ULAŞTI

2025 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte bankaların güncellediği kullanıcılarına emekli maaşlarını taşımaları karşıladığında uyguladıkları banka promosyonu tutarında en yüksek ücret 20 bin TL'ye ulaştı.

İŞ BANKASI NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

İş Bankası'nın emeklilere ödediği promosyon tutarları şu şekilde:

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

​20.000 TL ve üzeri maaş a​lanlar ​12.000 TL

AKBANK NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını buradan almayı taahhüt eden emekliler AkBank'ta 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

ING BANK NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 20.000 TL’ye varan nakit promosyon teklifi sunuyor. Ayrıca 60 gün içerisinde iki otomatik fatura talimatı verilirse 2.500 TL’ye varan ek nakit promosyondan faydalanılabiliyor. ING Bank'ın emeklilere ödediği promosyon tutarları şu şekilde:

9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL

20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL

QNB FİNANSBANK NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

QNB Finansbank, 15.000 TL ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik promosyonu veriyor.

YAPI KREDİ NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

1 Eylül 2023 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 20.000 TL'ye varan nakit promosyon yararlanabileceklerdir.

Yapı Kredi'nin emeklilere ödediği promosyon tutarları şu şekilde:

9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL

10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL

20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL

GARANTİ BANKASI NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan hoş geldin paketi bulunduğu belirtiliyor. Garanti Bankası'nın emeklilere ödediği promosyon tutarları şu şekilde:

10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL

20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL

Bankalar Promosyon Tekliflerini GüncelliyorListemizde yer alan ve almayan pek çok banka güncel oranlarda emeklilere ve emekli olmaya hak kazanmış yurttaşlara dönük promosyon tekliflerini güncelliyor. Bankalar tekliflerini güncelledikçe haberimizde yer alacaktır.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.