Emekli Sandığı'ndan aylık alanların zam farkı bugün ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemelerinin bugün hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların bu yılki zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların geçen yılki ek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını belirtti.

Ödemelerin hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, 4/1-c Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye 8 milyar 125 milyon lira zam farkı, harp ve vazife malullüğü aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye ise 1 milyar 339 milyon ek ödeme yapılacağını kaydetti.

Ödemeler aylık alınan banka ve PTT şubelerinden yapılacak.