Emekli sefalet iktidarına karşı sokağı terk etmiyor

Emek Servisi

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylığa 1062 liralık artışı yeterli bulmayan emekliler dün yine sokaktaydı.

İstanbul'da Şirinevler ve Kadıköy Söğütlüçeşme'de; İzmir, Ankara, Mersin ve Kayseri gibi pek çok kentte meydanlarda bir araya gelen Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri ile yurttaşlar, "Emekliye gelince 'kaynak yok' diyenler; yandaşa, sermayeye, faizci düzene, sarayın israfına gelince kaynak bulmakta bir saniye bile zorlanmıyor! AKP-MHP bloğu sadece emekliyi aç bırakmıyor; bir de çıkıp emeklileri küçümseyen bir dil kullanıyor. Emekliye 'gariban' diyerek, 'şükredin' diyerek, 'müsait zaman' diyerek; aslında şunu söylüyorlar: 'Sefalete razı olun, susun, itiraz etmeyin!" dedi.

SADAKA DEĞİL HAK

Emekliler basın açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkenin emeklileri sadaka topluluğu değildir! Bu ülkenin emeklileri, bu düzenin kölesi değildir! Bu ülkenin emeklileri, sarayın kapısında bekleyen kullar değildir! Emeklileri 'yük' görenler şunu bilsin: Asıl yük, emekliyi aç bırakan bu iktidardır! Asıl yük, halkın alın terini yandaşa peşkeş çeken bu yağma düzenidir! Asıl yük, saray saltanatını emeklinin sofrasından çalan bu harami düzendir!"

MÜSAİT ZAMAN YOK

"Müsait zaman yok, bu sefalet düzeni bitecek" sözleriyle devam eden açıklama şöyle sona erdi: "Bu ülkenin emeklileri diz çökmeyecek! Bu ülkenin emeklileri kaderine razı olmayacak! Emeklilerin insanca yaşaması için tüm emeklilere derhal seyyanen 20 bin lira zam yapılmalıdır! Aylıklarımız açlık sınırının altında tutulamaz, 'müsait zaman' masallarıyla oyalanamayız! Emeklilerin sendikal hakları tanınsın; kapatma tehditleri kaldırılsın! Emekliler, insanca yaşam ve onurlu gelecek mücadelesini sendikal örgütlülükle büyütmeye devam edecektir"