Emekli sendikaları için emsal mahkeme kararı

Emek Servisi

Emekli Meclisleri Sendikası (EMS), Çalışma Bakanlığı'na açtığı davayı kazandı. EMS, kuruluş sürecinde Ankara Valiliği'ne tüzüğünü teslim etmiş, Valilik ise Bakanlık'tan görüş istemişti. Bakanlık, EMS'nin kuruluşuna dair görüşünde "anayasa ve bakanlığımızın uyguladığı mevzuat kapsamında emeklilerin sendika kurabileceğine dair bir düzenlemeye yer verilmemiştir" dedi. Bu sebeple kuruluşu kabul edilmeyen sendika mahkemeye başvurdu.

Ankara 6. İdare Mahkemesi kararında, hukuk sistemimizde sendikaların kuruluşunun izin sistemine değil serbest kurulum sistemine tabi olduğu, gerek yasa hükümleri gerekse yargı içtihatları doğrultusunda sendikaların kurulmasında izin şartı aranmayacağına dikkat çekti. Anayasa ve yasa hükümleri gereğince, yasada belirtilen şartlar yerine getirilerek belge ve tüzüklerin ilgili valiliğe verilmesi ile sendika veya konfederasyonun tüzel kişilik kazanacağı vurgulandı. Sendikanın kuruluşunun reddedilmesi işlemini iptal eden mahkeme kararını oybirliğiyle aldı.

EMS'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İşverene sendika kurma hakkı tanıyan bir hukuk sisteminde aylık sadece 12 bin 500 TL emekli maaşı ile ölmemeye çalışan emeklilere sendika kurma hakkını tanımamanın vicdanen doğru olmadığını da söylüyoruz" denildi.