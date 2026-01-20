Emekli seyyanen zam muhtırası verdi

Tüm Emeklilerin Sendikası, 15 Ekim’den bu yana sürdürdüğü "Emekliye Bütçe" eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye geneline yaydıkları eylemlerle alanlara çıkan emekliler, hükümetin maaş düzenlemelerini "ayıplı teklif" olarak nitelendirerek, tüm emekli aylıklarına 20 bin lira seyyanen zam yapılmasını talep etti.

Türkiye genelinde her gün saat 14:00’te gerçekleştirilen protestoların adresi yine meydanlar ve TBMM gündemi oldu. İktidarın ekonomik tercihleri nedeniyle milyonlarca emeklinin "bir lokma bir hırkaya" muhtaç edildiğini belirten sendika yönetimi, açlık ve sefalet sınırının altındaki maaş artışlarına sert tepki gösterdi.

EN DİPTE EŞİTLEME POLİTİKASINA HAYIR

Sendika tarafından yapılan açıklamada, en düşük emekli aylığının sadece 1062 lira artırılmasının bir "göz boyama" olduğu vurgulandı. Bu düzenlemeyle en düşük maaş alan emekli sayısının 4 milyondan 4,9 milyona çıktığına dikkat çekilerek; "İktidar, tüm emeklileri en dip aylıkta eşitlemek istiyor. Bu ayıplı teklifi hazırlayanlar ve komisyondan geçirenler, sokağa çıkıp emeklinin yüzüne bakamaz" denildi.

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’ndaki oturma eylemine de destek veren Tüm Emeklilerin Sendikası, iktidarın muhalefetin sesini ve sokaktaki feryadı görmezden gelmesini "halktan kopuş" olarak yorumladı.

"Dünya duydu, Saray duymadı" diyen emekliler, talepleri karşılanana kadar meydanları terk etmeyeceklerini; "Yılgınlık yok, direniş var" sloganıyla ilan etti. Öte yandan CHP MYK’nin ana gündem maddelerinden birini emekliler oluşturdu.

CHP MYK’de gündeme gelen kamuoyu yoklamasına göre, Türkiye’deki 65 yaş üstü seçmen içinde CHP, yüzde 34,5’luk oy oranı ile birinci parti. En düşük emekli aylığının belirleneceği TBMM Genel Kurul Toplantısı’na Özgür Özel’in de katılabileceğini kaydeden CHP’liler, “Emekli hakkını alana kadar mücadele edeceğiz” dedi.