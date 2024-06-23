Emekli, torununa 50 lira dahi verecek güçte değil

Ekonomi Servisi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli vatandaşlarla bir araya gelerek yaşadıkları sıkıntıları dinledi. Gürer, emekliler için en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması için verdiği ancak Cumhur İttifakı oylarıyla Meclis’te reddedilen kanun teklifini yenilediğini belirtti.

Gürer'e dert yanan emekli bir vatandaş, "Bugün çocuklarımızın eline ya da torunlarımızın eline bayram harçlığı olarak 50 lirayı verecek güçte değiliz. Gerçekten 50 lira teklif ettiğimizde de bugün torunlarımız yüzümüze bakıyor. 'Dede, bu ne?' Bunu verirken içimiz yanıyor, üzülüyoruz" dedi.

Emeklilerin sorunlarını dinleyen Gürer şöyle konuştu: "Emekli için sadece maaş değil, diğer beklentiler de karşılanmalıdır. Bayram ikramiyesi asgari ücrete çıkarılmalıdır. Aylık bağlama oranı 2008 öncesi hesaplama yöntemine geri dönülmelidir. AKP iktidarı, aylık bağlama katsayısını yüzde 70'ten yüzde 30'lara düşürmüştü. Yeniden yüzde 70'e çıkarılmalıdır. Emekli ilaç katkı payı kaldırılmalıdır. Evi olmayan ve kirada oturan emekliye kira yardımı yapılmalıdır. Emeklilerin sosyal yaşamını iyileştirecek düzenlemeler yapılmalıdır. Her konu için kanun teklifleri verdim.”