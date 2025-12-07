Emekli ve emekçi hakkı olanı alacak!

BirGün ANKARA

Yurttaş Birlikteliği’nin çağrısı ile çok sayıda demokratik kitle örgüt, sendika ve siyasi partilerin de destek verdiği "Emeklilerin ve Emekçilerin Bütçe Hakkı" mitingi Ankara'da düzenlendi.

Miting için Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde sabah saatlerinde toplanan yurttaşlar, "AKP’den hesabı emekliler soracak", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla ellerinde "Gençler bütçeden hakkını istiyor", "Emekçiler bütçeden hakkını istiyor" ve "Kadınlar bütçeden hakkını istiyor" dövizleri taşıyarak mitingin yapılacağı Tandoğan (Anadolu) Meydanı’na yürüdü.

Soğuk havaya rağmen binlerce yurttaşın katıldığı mitingde konuşan Yurttaş Birlikteliği Platformu Sözcüsü Avukat Şenal Sarıhan, “Ülkenin yüzde 10'unu dahi oluşturmayan kesim bizim emek ve çabalarımız üzerinden bizden yüz bin kat çok daha iyi koşullarda yaşıyorlar" dedi.

Bütçe görüşmelerine değinen Sarıhan, “Yoksulluk sınırı bile 90 bin lirayken hangimizin evine 90 bin lira maaş giriyor? Bugün parlamentoda uzun bir zamandan beri bütçe görüşmeleri var. Bütçe hakkı, emeğin hakkı anlamına gelir. Çalışmanın karşılığı anlamına gelir. Emeğimizin hakkı ne yazık ki parlamentoda karşılanamıyor. 'Şu Meclis'in duvarları çok kalın' derdim. Sonra o duvarların içinde de kısa bir süre bulunma 'şansım' oldu. Orada da içerinin ve dışarının duvarlarının ses geçirebilmesi için halkın daha yüksek sesle, daha örgütlü mücadele etmesine ihtiyaç olduğunu her seferinde gördüm. Burada taleplerimizi ortak bir şekilde ifade etmek için bulunuyoruz. Yurttaş birlikteliği aslında bir ülkenin temelidir” diye konuştu.

Birleşik mücadelenin önemine değinen Sarıhan, “Eğer yurttaşlar bir aradalığı örgütlü bir biçime dönüştürebiliyor, örgütleri arasında dayanışmayı güçlendirebiliyor ve hep birlikte seslerini yükseltebiliyorlarsa halk olmayı başarmış olurlar. İşte bugün emekli sendikalarımız, derneklerimiz, kadın erkek hep birlikte Tandoğan'dan Parlamento'ya sesimizi duyurmak için bir aradayız. Bu bir aradalığı daha da büyütmek gerekiyor” diye konuştu.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, taleplerini şöyle sıraladı: “Seyyanen zam tüm emeklilere verilmelidir. EYT’lilerin mağduriyetleri giderilmelidir. Emekli maaşının en düşük memur maaşına endekslenmesi sağlanmalıdır. Bütçe katılımcı bütçe anlayışı ile yapılmalıdır. Biz özgür, adil ve demokratik bir Türkiye’de barış ve huzur içerisinde insanca bir yaşam sürdürmek istiyoruz.”

BİRLEŞELİM, GÜÇ BİRLİĞİ YAPALIM

Ergen, konuşmasında emeklilere birleşme çağrısı yaparak şöyle konuştu: “Emekliler alanlarda haklarını dile getirebiliyor. Ancak onlar duymuyor. Bütün emekliler gelin birleşelim güç birliği yapalım Anlayacakları dilde konuşalım. Şimdi 31 Mart’ı aşan bir muhalefeti geliştirme zamanıdır. Şimdi birleşme zamanıdır. Şimdi güç birliklerini geliştirme zamanıdır. Şimdi birleşik bir muhalefeti örme zamanıdır. Şimdi meşru ve demokratik mücadele kanallarında buluşma zamanıdır. Şimdi sokak sokak dolaşma zamanıdır. Şimdi evimize, mahallemize, köyümüze geri döneceğiz. Demokratik örgütlenmenin gücünü anlatacağız. Bu iktidarın bize çektirdiği sefalete hep birlikte son verilmek için birbirimizle dayanışma içinde olacağız. Bizim vaatleri bekleyecek zamanımız yoktur. Biz umutla beslenecek yaşları çoktan geçtik. Umut biziz. Umut sizsiniz. Umut emek emek terlemiş ellerimizdedir. Umut halkın iktidarındadır!"

TEK ADAMI TARİHE HAVALE EDECEĞİZ

SOL Parti adına konuşan Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, konuşmasında 2026 bütçesinde haklın olmadığını belirterek “Bu bütçede emekliler yok. 17 milyon emeklinin 4 milyonu ayda 16 bin 881 lira ile geçinmek zorunda kalıyor. Oysa aylık kira ortalaması bile 28 bin lira. Bu bütçede gençler yok. Gençlerimizin 3’te biri işsiz. Bu bütçede kadınlar yok, tarım üreticileri yok, emekçiler yok. Ama bütçe bir avuç sermayedara para aktarma bütçesi. Biz ücretsiz nitelikli sağlık hizmetine ulaşmak istiyoruz. Çocuklarımız nitelikli laik eğitim istiyoruz, diyorlar ki kaynak yok! Sorun kaynak değil sorun tercih sorunu. Bize gelince kaynak yok diyenler beşli çetenin vergilerini defalarca affediyorlar. Bu ülkenin kaynaklarını hepimize harcarsanız yeterince kaynak var. Bu ülkeyi hepimiz için yaşanmaz hale getiren Saray rejimine itiraz ediyoruz. İtiraz edenleri gözaltına alıyorlar tutukluyorlar. Susturamayacak bu halkın coşkun akan selini. Bu rejimi tarihin çöplüğüne havale edene birlikte mücadele etmeye var mısınız? Bu tek adam rejimini birlikte tarihe havale edeceğiz” diye konuştu.

‘SİZ TARİHİN DOĞRU TARAFINDASINIZ’

Mitinge Katılan CHP Lideri Özgür Özel, yaptığı konuşmada “Şimdi burada iki gün sonra bir bütçe görüşülecek. Maalesef 2016’da yaşananlar ve ardından OHAL şartlarında yapılan bir anayasa değişikliği ile rejime kasteden bir anayasa değişikliği ile artık bakanların meclise gelmediği, kürsüyü emaneten yemin için kullanıp gittikleri, sözlü soru sorulamayan, gensoru verilemeyen, bakanları düşürülmeyen, bütçesi geçmese dahi yeniden değerleme oranıyla artırılıp devam eden bir hükümet sistemi geldi” dedi.

“Demokrasi sadece beş yılda bir oy kullanıp vatandaşın çekildiği, onun bildiğini yaptığı, sandıkta kazanırsa geçmişini aklayıp geleceğini meşrulaştırdığı bir düzen değildir” diyen Özel, “O yüzden birileri, ‘Oyu aldım, beş yıl ben bilirim. Sen beni seçtin, gerisini ben seçerim. Rektörü ben atarım, valiyi ben atarım, emniyet müdürünü, bakanı, bürokrat ben atarım. Beş yıl keyfime bakarım’ diyen bir anlayışa karşı işte madem Meclis anlamsızdır, madem bütçe hakkı artık tanınmamaktadır o zaman Meclis meydandır, meydanlardır, sokaktır. İşte bugünkü bu birlikteliğinizin, Yurttaş Birlikteliği’nin ortaya koyduğu iradenin kıymeti de tam buradadır. Doğru yerdesiniz, doğru yapmaktasınız, siz tarihin doğru tarafındasınız, tek adam yine kaybedecek, yine yurttaş bütçe hakkını söke söke alacaktır” diye konuştu.

KARA DÜZEN ANONİM ŞİRKETİ

"2002 yılında AKP’yi iktidar yaparak kaybetttik" diyen Özel, “Hepimizin ortak geleceğini kurtarmak için birlikte mücadele etmekten yana bir iktidarı birlikte kurmalıyız” ifadelerini kullanarak şöyle konuştu: “Şirket gibi yöneteceğim’ diyenleri iktidar yaparak kaybettik. Bu ülke o gün kaybetti. Geldi, şirketi kurdu. Kurduğu şirketin adı KADAŞ. Kara Düzen Anonim Şirketi. AKP’nin kara düzenini kurdular. Milli Eğitim Bakanının özel okulu var, Sağlık Bakanının özel hastanesi var, Turizm Bakanının otelleri, turizm şirketleri var. Bir şey, kaybedildiği yerde bulunur. Biz, nerede kaybettiysek orada bulacağız ve önümüze gelen ilk seçim sandığında haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana, emekliden ve emekçiden yana, hepimizin ortak geleceğini kurtarmak için birlikte mücadele etmekten yana bir iktidarı birlikte kurmalıyız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.”