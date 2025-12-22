Emekli ve memur maaşları: Yandaş gazetenin yazarı rakam verdi, Ankara kulislerinden bilgi paylaştı

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkının ardından gözler Ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. 5 Ocak 2026 tarihinde maaş zamlarına ilişkin tüm rakamlar netlik kazanacak.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde Ankara kulislerinden bilgileri aktardı.

ZAM ORANI NE KADAR OLCAK?

Yıl sonu enflasyonu tahmininin en fazla yüzde 31 ila 32 aralığında olması yönünde olduğunu belirten Karakaş "Bu durumda memur ve emeklilerinin zam oranı %18,5-19,5 bandında olması kuvvetle muhtemel hâle gelecektir. Üstelik 1000 TL'lik seyyanen taban ödemesiyle (özellikle emeklilerde) %20'yi bulması mümkün. Eski emekli sandığı kuralları burada devreye giriyor: Memurlardan farklı yansıma, cepleri minik de olsa biraz daha doldurabilir" ifadelerini kullandı.

KULİSLER NE DİYOR?

Ankara kulislerinden edindiği bilgileri de aktaran Karakaş "Ankara'dan esen rüzgârlar soğuk: 2023/Temmuz ayından beri memur emeklilerine defalarca verilen seyyanen zam vaadi, ekonomi ekibinin freniyle bir kez daha suya düşüyor. 8 bin 77 TL olan seyyanen zam bugün 18 bin 500 TL’yi aşmış bulunmaktadır. Yani seyyanen zam vaadi ifa edilmiş olsa en düşük memur emeklisinin maaşı bugün itibarıyla 2026/Ocak zammı ilave edilmeden bile 40 bin TL’yi aşacaktı. Bu rakama 2026/Ocak zammı da ilave edilince rakam 50 bin TL’ye yaklaşacaktı. Kulislerde net mesaj: "Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar." Ne refah payı ne ilave kuruş-sadece zorunlu güncelleme" dedi.

"Mevcut izlenimler toplu sözleşmede ne varsa sadece bunlar memurlara ve emeklisine verilecek. İlave tek kuruş bir iyileştirme bile ufukta görünmüyor" diyen Karakaş, "Rakamlar %18,5-19,5 bandında bir soluk alma fırsatı sunuyor. Ama enflasyon tehdidi sürüyor. Seyyanen zam bu yıl da gelmeyecek. Yine de 77 yılı aşkın yasal gelenek ve vaatler gereği hakkınız olan seyyanen artış için mücadele sürecek... Umarım yanılırım ve 2026, beklenen ek iyileştirmeleri getirir" ifadelerini kullandı.