Emekli ve memur zam oranını bekliyor: Masada 3 farklı rakam var

Asgari ücretli, emekli ve memur yeni yılda alacakları zammı merakla bekliyor.

Asgari ücret zammı Asgari ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. İlk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantıyı ise 16 Aralık Pazartesi günü yapacak.

Memur ve emekli zammında ise enflasyon oranları belirleyici olacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2024'ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise 2025'in ilk yarısında toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zam ve enflasyon farkını alacak.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANI NE?

Aylık enflasyon temmuzda yüzde 3,32, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde 2,88, kasımda ise yüzde 2,24 geldi.

Temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 14,57'lik zammı şimdiden garantiledi.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına yüzde 4,15'lik enflasyon farkının eklenmesiyle yüzde 10,4'lük zammı cebine koydu.

ARALIK ENFLASYONU İÇİN TAHMİNLER NE?

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekliye yapılacak zam kesinleşecek. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre aralık ayında enflasyonun yüzde 2 ila 3 arasında gelmesi bekleniyor.