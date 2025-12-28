Giriş / Abone Ol
Emekli ve memur zammı için kritik tarih

Memur ve emeklilere yeni yılda yapılacak zam oranı oranı için kritik tarih 5 Ocak olacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

Güncel
  • 28.12.2025 14:49
  • Giriş: 28.12.2025 14:49
  • Güncelleme: 28.12.2025 14:55
Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklilere yeni yılda yapılacak zam oranına çevrildi. 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin zam da netleşecek.

TRT Haber'in aktardığına göre, memur ve emeklisinin alacağı maaş zammı, toplu sözleşme ve enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti. 5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti.

Bu sayılara aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylecek yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

