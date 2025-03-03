Emekli ve memurun maaş artış oranı şekilleniyor: İşte 2 aylık enflasyon farkı

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam farkı şekillenmeye başlıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre, şubat ayı enflasyonu yüzde 2,27 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak hesaplandı. Buna göre enflasyon farkı yüzde 1,33 toplam oluşan zam ise yüzde 6,41 oldu.

2 aylık verilere göre (enflasyon farkı dahil) memurların temmuz ayı zammı yüzde 6,41 oldu.

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TÜİK tarafından açıklanacak mart, nisan, mayıs ve haziran ayları, memur ve memur emeklisinin enflasyon farkında belirleyici olacak. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için toplu sözleşmeye göre yüzde 0,92 artması gerekiyor.

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 15,75 oranında artış yapılırken memur maaşları ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11,55 oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları yeniden belirlenecek.

Kaynak: ekonomim.com