Emekli Yargıtay Üyesi Çilesiz, seyyanen zam kararını İstinaf'a taşıdı ve AYM'ye başvurdu

Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023 yılında memurlara verilen ancak memur emeklilerine uygulanmayan seyyanen zamla ilgili işlemin iptali istemiyle Ankara 9. İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın reddedilmesini İstinaf Mahkemesi'ne götürdü. Çilesiz, ayrıca "iç hukuk yollarının etkisiz kalacağı" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda da bulunduğunu paylaştı.

Ankara 9. İdare Mahkemesi, emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz'in 2023 yılında memura verilen ancak memur emeklilerine uygulanmayan seyyanen zamla ilgili işlemin iptali istemiyle açtığı davayı reddetti. Mahkeme, söz konusu yasal düzenlemenin Anayasa'ya aykırılık iddiasını da kabul etmedi.

Emekli Yargıtay Üyesi Çilesiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara 9. İdare Mahkemesi'nde aleyhimize sonuçlanan seyyanen zam davası kararına karşı avukatımız Ali Erdem Gündoğan, Bölge Adliye Mahkemesine itiraz dilekçesi vermiştir. Ayrıca avukatımız iç hukuk yolları etkisiz kalacağı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda da bulunmuştur."