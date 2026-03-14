Emekli yurttaş iktidara seslendi: "Milletvekili 92 bin liralık çanta taşıyor, ben vitamin hapı alamıyorum"

CHP'nin Uşak'taki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan bir yurttaş, iktidara tepki gösterdi.

Memur emeklisi olduğunu belirten Necdet Gökkaya isimli yurttaş, “Bir milletvekili 92 bin liralık çanta taşıyor. Ben vitamin hapını alamıyorum diye dedi.

"27 SENE ÇALIŞTIM"

Lise mezunu olduğunu ve emekli olalı 28 sene olduğunu dile getiren Necdet Gökkaya isimli bir yurttaş, "Ben memurken bizim memur maaşlarımızı kendimiz biliyorduk, hesaplıyorduk, bordroda. Onu kaldırmış, o sistemi kaldırmış. 2008'de torba yasanın içine koymuş. Şimdi asgari ücret altında maaş alıyorum ben. Lise mezunuyum. 27 sene çalıştım devlette. Memur emeklisiyim. Asgari ücret 28 bin 75 lira. Ben alıyorum 24 bin 200 lira. Net. Beş tane maaş alan var. Milletvekillerinden veya bürokratlarından. Bir insan günde sekiz saat çalışıyor. Ama bir kişi aynı günde beş tane iş yapabilir mi? Beş parça mı bölünecek o beş tane maaş alan kişiler? Soruyorum sana. Şimdi ben beş maaş alıyorum değil mi, misal, bir saatte ben her sene bölüneceğim mi" ifadelerini kullandı.

"MİLLETVEKİLİ 92 BİN LİRALIK ÇANTA TAŞIYOR"

Gökkaya, "Bir milletvekili 92 bin liralık çanta taşıyor, 92 bin lira. Ben gözlerimden yeni muayene oldum. İki gözümde de sarı nokta var. Vitaminsizlikten, o vitamin hapını alamıyorum. Tek başıma duruyorum, yalnızım, evim kira" dedi.

Geçen yıl kiraz alamadığını, kilosunun 600 lira olduğunu söyleyen Gökkaya, "Vişne alamadım, 300 lira. Kavun alamadım ama karpuz aldım. Beslenemiyorum. Ceviz alma imkanı yok. Hurma alma imkanı yok. Peynir alma imkanı yok. Ancak domates, biber, salatalık bunlarla abur cuburlarla. Ben fasulye alamıyorum marketlerden fasulye, nohut alamıyorum. Protein asla yok. Bak gözlerimde iki tane sarı nokta var" şeklinde konuştu.