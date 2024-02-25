Emekli yurttaştan Murat Kurum'a: "20 senedir sizi savundum, utanıyorum insanlardan"

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un Güngören'de esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşla olan diyaloğu gündem oldu. Emekli vatandaş Kurum'a "20 senedir sizi savundum, artık savunacak yüzüm yok. Utanıyorum insanlardan" dedi.