Emekli yurttaştan Murat Kurum'a: "20 senedir sizi savundum, utanıyorum insanlardan"
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un Güngören'de esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşla olan diyaloğu gündem oldu. Emekli vatandaş Kurum'a "20 senedir sizi savundum, artık savunacak yüzüm yok. Utanıyorum insanlardan" dedi.
Mart yerel seçim öncesi Belediye Başkan adayları ziyaretlerine devam ediyor. İBB Başkan adayı Murat Kurum vatandaşlarla bir araya geldi. Emekli bir vatandaşın Kurum ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.
Emekli yurttaş, “Emekli maaşı yetmiyor, çalışmak zorundayım. Sizi 20 sene savundum ama artık yüzüm yok savunmaya. Utanıyorum insanlardan" ifadelerine yer verdi.
Emekli yurttaştan Murat Kurum'a: "20 senedir sizi savundum, utanıyorum insanlardan"https://t.co/8acC58kh0K pic.twitter.com/2giVg8mRHT— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 24, 2024
Yurttaşa yanıt veren Murat Kurum ise, “Sen yine savunmaya devam edeceksin. Beraber kazanacağız" dedi.