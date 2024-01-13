Emekli zammında sona doğru: İşte masadaki iki formül

Milyonlarca emeklinin beklediği maaşlara ek zam gündeminde gelişmeler sürüyor. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapılacak düzenlemede yılbaşı ve temmuz ayını birlikte değerlendireceklerini söyledi. Emekli maaşına ek zamda ocakta yüzde 12 ek artırım ya da temmuza sarkacak iki kademeli zam formülü masada.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaştı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine Toplantısı'nda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ek zamla ilgili, yapılacak düzenlemede yılbaşı ve temmuz ayını birlikte değerledireceklerini söylerken gözler Kabine Toplantı'na çevrildi.

MASADA İKİ SEÇENEK VAR

İktidara yakın Sabah'ta yer alan habere göre, emekli maaş artışlarının eşitlenmesi için iki seçenek masada.

Bunlardan ilki ocak itibarıyla SSK-Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 12 ek artış verilmesi ve toplam zammın memur emeklisinde olduğu gibi yüzde 49.25 ya da birkaç puan altına çekilmesi.

Tartışılan diğer alternatif ise bütçe imkânlarını çok zorlayacak bir tablo ortaya çıkacaksa ek artışın yıl içine yayılması. Bir bölümünün bu ay, bir bölümünün de temmuz artışlarında maaşlara yansıtılması. İki alternatifte de 2024 yılı içinde iki kesime yapılacak zamlar eşitlenecek. Örneğin memur emeklisi yıl içinde toplam yüzde 60 zam alacaksa, SSK ve Bağkur emeklisine aynı oranda artış yapılmış olacak.

HANGİ ORANLAR KONUŞULUYOR?



İlk hazırlık 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesini içeriyor. Yapılan hesaplamalar 9 bin liradan başlıyor. 10 ve 11 bin lira arasındaki tüm rakamlar tek tek değerlendirildi. Bu konuda son kararı Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Böylece en düşük emekli maaşı netleşmiş olacak.

İkinci hazırlık, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 37.57 olan maaş zammına ek artış yapılması. Memur ile SSK ve Bağkur emeklileri arasında yaklaşık yüzde 12'lik bir artış farkı bulunuyor. İki kesimin emekli maaş zamlarının eşitlenmesi hedefleniyor.