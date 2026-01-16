Emekli zincirleri kabul etmiyor

Ekonomi Servisi

Emekliler, yaşamlarının dinlenerek geçirecekleri bölümünü açlıkla mücadele ederek geçiyor. Açlığa mahkûm edilenler, mücadeleden emekli olmuyor. Evi ısıtamayan emekliler yurdun dört yanında sokağı ısıtıyor.

En düşük emekli aylığını 20 bin TL'ye yükseltecek kanun teklifi dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek onaylandı. Teklif, Genel Kurul'da oylanırsa milyonlarca emeklinin aylığı düzenlenecek. Daha önce 4 milyon 11 bin kişi olan en düşük aylık alan emekli sayısı, daha fazla kişinin dipte eşitlenmesiyle 5 milyona dayanacak.

Meclis'te görüşmeler sürerken konuşan AKP'li Seydi Gülsoy, "Düzenlemenin 2026 yılı toplam maliyeti 110,2 milyar lira olarak hesaplanmıştır. Bu rakam, Orta Vadeli Program hedeflerimiz ve bütçe disiplininden taviz vermeden, büyüme sonucu elde edilen refahın toplumun en kıymetli kesimi olan emeklilerimize aktarılmasıdır" diye konuştu. İktidar tarafından, bayram ikramiyelerine de 1000 TL'lik artış gündeme getirilirken AKP'nin her fırsatta "yük" dediği emekliler günlerdir sokakta.

SOKAKTAN VAZGEÇMİYORLAR

Dün yurdun dört yanında kent meydanlarında emeklilerin talepleri yankılandı. Soğuk havaya rağmen bir arata gelen Tüm Emeklilerin Sendikası ve DİSK Emekli Sen üyeleri İstanbul'da Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndaydı. Sendikalar, 1062 TL'lik artışı “utanç zammı” olarak değerlendirdi. Tüm Emeklilerin Sendikası'ndan yapılan açıklamada, “AKP iktidarı, emeklilerin yaşadığı derin yoksulluğu ve geçim krizini çözmek yerine, bir kez daha göz boyamayı tercih etmiştir” denildi, tüm emeklileri kapsayan ve yeterli bir düzenleme yapılamamasına tepki gösterildi. Açıklamada, “Sadece en düşük emekli aylığında yapılan göstermelik bir düzenleme, emeklilerin yaşadığı sefaletin üzerini örtmeye yetmemektedir. Gerçekler ortadadır. Aylığı 20 bin ve üzerinde olan emeklilere tek kuruş artış yapılmamıştır. Bu uygulama, emekliler arasında bilinçli bir ayrıştırma, bölme ve sessizleştirme politikasıdır. Enflasyonu bahane ederek milyonlarca emekliyi açlığa mahkum eden bu iktidar, siyasi ve toplumsal meşruiyetini yitirmiştir” ifadelerine yer verildi.