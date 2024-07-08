Emekliğinin yeni öğünü kraker-su

Dar gelirlilerin dışarıda yiyebileceği tek gıda maddesi haline gelen simit de emekli için erişilemez fiyatlara yükseldi. Emekliler, öğünlerini 3,75 TL’lik çubuk kraker ve 2,75 TL’lik su ile geçirir hale geldi.

Türkiye’de emekliler, AKP iktidarının politikaları nedeniyle sefalete mahkum edildi. Büyük bölümü 10 bin TL’lik emekli aylığı ile yaşamaya çalışan emekliler, karınlarını doyurmakta dahi zorlanır hale getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri başta olmak üzere, hemen her resmi veri de emeklilerin içinde bulunduğu olumsuz tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ankara'nın parklarından gelen görüntüler, siyasetçilerin hayat pahalılığı hesabına konu olan, dar gelirlilerin dışarıda yiyebileceği tek gıda maddesi haline gelen simidin de emekliler için artık erişilemez noktaya geldiğini ortaya koydu. Emeklinin simit-ayran öğünü, çubuk kraker-su öğününe döndü.

İKTİDARA GÖRE SORUN YOK

Emeklilerin içinde bulunduğu tabloya yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, aylıkları 8 bin TL ve altında kalan emeklilerin maaşlarına zam gelmeyeceğini anımsatarak, “Emeklimiz iktidar en düşük emekli maaşı ile ilgili düzenleme yapmazsa yıl sonuna kadar 10 bin lira ile geçinmeye çalışacak” dedi. Emeklilerin bir öğünde simit-ayran alamayacak duruma geldiğini belirten İlgezdi, sözlerini şöyle sürdürdü:

ASGARİ ÜCRETLİ YILI NASIL BİTİRECEK?

“Çünkü simit ve küçük su 10 TL, ayran 15 TL her yerde. Bir öğüne 35 TL veremeyen emekli, üç harfli marketlerden 3,75 TL’ye çubuk kraker, 2,75 TL’ye su, 6 TL’ye ayran alarak öğünü 12,5 TL getirmek zorunda kalıyor. Ama iktidara göre maaşları iyi, bir sorun yok. AKP’nin emeklimize reva gördüğünü hayat işte bu. ”Emeklilerin en ucuz suyu, ayranı ve çubuk krakeri almak için market market dolaştığını kaydeden İlgezdi, “Emekliler, parkta simit yerine çubuk kraker yiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir gününü ayırsa emeklinin halini görecek. Ankara’da bakanlığa yakın bir parka gidelim. Emeklinin öğlen simit bile alamadığını, simitten bile tasarruf yapmak zorunda kaldığını görmesini sağlayalım” ifadelerini kullandı.

CHP’li İlgezdi, emeklilerin yanı sıra asgari ücretlinin de zam alamayacağı için durumunun çok kötü olacağını ifade ederek, “Asgari ücret ocak ayından bugüne 3 bin 850 TL eridi. Enflasyon farkı vermeyen, ‘Refah payını emekçi unutsun’ diyen AKP, yine ülkemizin bütün zenginliğini garanti ödemelere, yandaşlara, lüks ve şatafata harcıyor. Olan emekliye ve emekçiye oluyor” diye konuştu.