Emekliler 8 ilde alanlara çıkıyor

İktidarın derin yoksulluğa mahkum ettiği emekliler, yarın yurdun dört bir yanında alanlara çıkıyor. Tüm Emeklilerin Sendikası, insanca bir yaşam talebiyle düzenledikleri mitinglere katılım çağrısı yaptı.

Bilge Su YILDIRIM

Yerel seçimlerde AKP'ye anlamlı bir ders veren emekliler, iktidarı güçlü bir şekilde uyarmaya hazırlanıyor. Tüm Emeklilerin Sendikası yurdun 8 ayrı noktasında emekli mitingleri gerçekleştirecek. Birçok farklı şehirde taleplerini haykırmak üzere yan yana gelecek emeklilerin temel talebi ise insan onuruna yakışır bir ücret.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ve İstanbul Şubeler Dönem Sözcüsü Mustafa Durna, mitingler öncesi BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Ergen, emeklilerin derin bir yoksulluk içinde olduğunun altını çizerek temmuz ayında yapılacak zamların da çare olmayacağını belirtti.

"Resmi enflasyon oranınca muhtemelen yüzde 25 kadar yapılacak zam, kök maaş üzerinden sağlanacağı için 10 milyona yakın emekli yüzde sıfır ya da sıfıra yakın zam alacak” diyen Ergen, memur emeklilerinin ise 5-6 puan oynayacak bir zamma ancak erişebileceklerini kaydetti. Ergen, gelecek ayların daha da kötü olacağını belirterek, “Günden güne derinleşen ekonomik krizle birlikte temmuz ayında yaşanacak bu durum, emekliler için yoksullaşmanın dip yapacağı ayın başlangıcı olacaktır. Gelecek aylar daha da kötü olacaktır” dedi. İnsanca bir yaşam için yarın 8 noktada mitingde olacaklarını bir kez daha hatırlatarak tüm emeklileri sokağa mücadele etmeye çağırdı. CHP’nin 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştireceği emekli mitingini de önemsediklerini belirten Ergen, "Bizim açımızdan kıymetli bir girişimdir. Darısı diğer partilere. Bütün üyelerimizi 26 Mayıs’ta CHP’nin Ankara'da gerçekleştireceği emekli mitingine katılmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

VAHAMET

Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeler Dönem Sözcüsü Mustafa Durna ise emeklilerin yaşadığı mağduriyetin artık vahamet düzeyine ulaştığını söyledi. İktidarın KYK öğrenci yurtlarını yaz aylarında bir aylığına emeklilere ücretsiz olarak açacağını duyurmasına tepki gösteren Durna, “Emeklilerin tatile gitmek şöyle dursun kendi memleketlerine, köylerine gidecek bile hali yok. Emekliler bugün çoluk çocukla ayda bir kere dışarıda bile yemek yiyemez halde” dedi. Gıdaya ulaşamamaktan ilaca erişememeye, sağlık sisteminde aylar sonraya verilen hastane randevularından özellikle büyükşehirlerde yaşanan kira mağduriyetlerine, emeklilerin hayatın her alanında mağdur edildiğini belirten Durna, açıklanan kamuda tasarruf paketini de eleştirdi. Durna, “Açıklanan 3 yıllık tasarruf paketi, yalnızca emekliler değil devletten maaş alan herkesin 3 yıl boyunca mağdur edileceği anlamına geliyor. Sermaye gruplarının milyarlarca liralık vergi borçlarını tek kalemde silenler, bizim bir günlük primimiz eksik olunca bize emekliliğimizi vermiyor, tasarrufu da bizden bekliyor” dedi.

CEVABI YİNE VERİRİZ

31 Mart yerel seçimleri öncesi iktidarı uyardıklarını belirten Durna, "Seçimlerinden önce de söyledik, şimdi de söylüyoruz, emeklilerin şaka kaldıracak hali yok. Biz 31 Mart öncesinde de ‘O sandık bir gün önümüze gelecek’ dedik, geldiğinde de bizi yok sayanlara gerekli cevabı verdik. O sandık bizim önümüze yeniden gelecek ve biz o sandık gelene kadar sokaklarda hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Verdiğimiz mücadele emek mücadelesidir, emekli mücadelesidir” dedi.

Durna, emeklileri ve emekçileri insanca yaşama haklarına ve ülkenin demokratik geleceğine sahip çıkmaları için yarın meydanlara çağırdı.

Eylemlerin programları şöyle:

İstanbul: Kadıköy Rıhtım Atatürk Heykeli Önü 13.00

İzmir: Gündoğdu Meydanı 15.00

Bursa: Eski Stadyum Önü 13.00

Antalya: Aydın Kanza Parkı 15.30

Eskişehir: Adalar 13.00

Mersin: Tarsus Kurtuluş Meydanı 15.00

Balıkesir: Burhaniye Cumhuriyet Meydanı 14.00

Ordu: Fatsa Plevne Meydanı 16.00

CHP’DEN “BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ”NE ÇAĞRI

CHP il örgütleri pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek “Büyük Emekli Mitingi”ne çağrı için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Beşiktaş Meydanı’nda yaptığı açıklamaya Parti Meclis üyeleri, ilçe başkanları ve Beşiktaş Belediye Başkanı Ali Rıza Akpolat katıldı. Ortak metni okuyan İl Başkanı Özgür Çelik, 16 milyonun üzerinde emeklinin sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacı taşıdıklarını söyledi. Çelik, “En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az, asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi. Çelik, "Onurlu yaşam, hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarın emekli olacak tüm emekçileri 26 Mayıs günü saat 14’te Ankara'da Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz" dedi.