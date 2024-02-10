‘Emekliler aç’ dövizi taşıyan kadın, Erdoğan’ın mitingine alınmadı

Erdoğan’ın bugünkü Zonguldak mitingine elindeki ‘Emekliler aç’ döviziyle katılmak isteyen Fatma Kurtulbaş, alana alınmadı. Kurtulmuş, eşinin 10 bin lira maaş aldığını ve geçinemediklerini belirtti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye genelinde ilk mitingini yaptığı Zonguldak’ta, “Emekliler aç” yazan dövizle miting alanına girmek isteyen 59 yaşındaki Fatime Kurtulbaş, polis tarafından miting alanına alınmadı.

Gazete Duvar’dan Mustafa Özdemir’in haberine göre tek çocuk annesi Fatime Kurtulbaş, “Eşim Sabahattin Kurtulbaş, 10 bin lira maaş alıyor. Geçinemiyoruz. Yazıyı torunum yazdı. Eşim gelmek istemedi. Bana da 'gitme boşuna, seni bu yazıyla mitinge almazlar' dedi. Haklı da çıktı. Ama ben korkmuyorum. Emekliler artık sesini çıkarmalı” dedi.

Kurtulbaş, daha sonra polis arama noktasından geri dönerek elindeki dövizle evine gitti.