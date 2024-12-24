Emekliler adil bölüşüm istiyor

Emek Servisi

İktidarın bütçede gereken payı ayırmadığı emekliler, basın açıklamasıyla ekonomi yönetimine tepki gösterdi.

Emekli Meclisleri Sendikası imzalı açıklamada, "İktidar bloku, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'En kötüsü geride kaldı' diyerek gerçeğe aykırı algı yaratma yoluna giderken, artık bunun doğru olmadığı ve yapılan toplum mühendisliği oyunlarının tutmayacağını, emeklileri her yönüyle kötü günler beklediğinin bilincindeyiz. Emekli Meclisleri Sendikası olarak maaşlara oransal zam değil; milli gelirin tüm yurttaşlar arasında eşit ve adil dağıtılmasını istiyoruz. Biz asgari yaşam değil, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmek istiyoruz" denildi.