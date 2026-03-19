Emekliler aylık ve ikramiye taleplerini yineledi: İnsanca yaşamak istiyoruz!

BirGün/ANKARA

Tüm Emeklilerin Sendikası Başkanı Zeynel Abidin Ergen, emekliler için insanca yaşam talebini yineleyerek, en düşük emekli aylığının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını istedi. Ergen, “Biz emekliler insanız, insanca yaşamak istiyoruz, insanca yaşabilecek bir ücret istiyoruz. Sadece ekonomik istekli mücadeleyle sınırlı değiliz. Demokratik, laik, özgür bir ülkede yaşamak istiyoruz” dedi.

Ergen, Tüm Emeklilerin Sendikası olarak taleplerinin açık olduğunu belirterek, “Emeklilerimize en düşük ücret olarak bugünkü koşullarda, en düşük emekli maaşının yoksulluk sınırı üzerinde olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin çalışma yaşamları boyunca hayatın her alanında emek verdiğini vurgulayan Ergen, bunun en doğal hakları olduğunu söyledi.

"YILDA DÖRT KEZ İKRAMİYE VERİLMELİ"

Açıklamada emekli ikramiyelerine de değinen Ergen, “Bu nedenle emekli ikramiyesini de yıl da dört adet olarak ve en az asgari ücret karşılığında olsun istiyoruz. Mart ayı son işgünü, Haziran ayı son işgünü, Eylül ayı son işgünü ve dördüncü ikramiyeyi de Aralık ayı son işgününde ödensin istiyoruz” dedi.

Ergen, bu talebin insani olduğunu belirterek, “Biz her emekliyi de verdiğimiz bu onurlu mücadeleye destek olmaya davet ediyoruz.Yeter artık bizler insanız. 'İnsanca yaşamak istiyoruz', diyerek aramıza katılmalarını mücadelemize güç katmalarını istiyoruz” çağrısında bulundu.