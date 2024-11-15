Emekliler, aylıklarıyla nefes alamaz durumda

Emek Servisi

Derinleşen yoksulluğun neden olduğu pek çok soruna bir tepki de emeklilerden geldi. Yoksulluğu en fazla hisseden grupların başında gelen emekliler, "Geçinemiyoruz" dedi. Tüm Emeklilerin Sendikası'ndan yapılan, Genel Başkan Zeynel Abidin Ergen imzalı basın açıklamasında, "Nefes alamıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Emeklilerin içinde bulunduğu derin yoksulluk çekilemez olmuştur. Emeklilerin aldıkları aylık sadece gıdaya bile yetmiyor. Barınma, ulaşım, giyim ve sosyal yaşam için tek kuruş ayıramaz durumdadır. Emekliler bu yaşta iş bulurlarsa çalışmak, iş yoksa ki; yoktur, ele güne muhtaç durumdadır" ifadeleri yer aldı. Emeklilik çağındaki yurttaşların iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğinin altı çizilen açıklamada, "Ülkemizde 65-70-79 yaşlarında inşaatlarda çalışıp, iş kazası ile hayata veda eden emekli vatandaşımızın hesabını kim verecek? Daha kötüsü yoktur. Gelinen nokta, ya açlıktan ölüm ya da barınma ve ısınmaya ayıracak parası olmadığından, battaniyeye sarılı, zatürreden ölümdür" ifadeleri yer aldı.

Ergen, şu açıklamada bulundu: "Ülkemizde en temel sorunların başında emeklilerin, çalışanların geçim sıkıntısıdır. Ortalama ücret haline gelmiş ve gıdaya dahi yetmeyen asgari ücrettir. İktidarın yapması gereken bu sorunları çözmektir. İktidarı uyarıyoruz: Bu aylıklarla geçim olmaz! Olsa olsa seçim olur! Onu da sorumlular düşünsün!"