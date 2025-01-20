Emekliler Bakan’dan bir yıldır randevu bekliyor

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) dün İstanbul Bakırköy’de emeklilikte yaşanan adaletsizliğe ilişkin basın açıklaması yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a tepki gösterildi. EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu konuşmasında adaletsizliğe dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak gördüğümüz sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın eşit sosyal güvenlikten faydalanması adına’ diyen Çalışma Bakanımız bizler ile dalga geçmekte olacak ki, görev ve yetki alanında bulunan çalışma hayatı, emekçiler ve çalışma koşulları konusunda STK’ler ile görüşmek yerine köy dernekleriyle görüşüyor. Madem görüşmüyor, randevu vermiyor biz de alanlardan sahada bol bol anacağı kendisini. ‘Sizler mağdur değilsiniz’ diyen sayın bakana soruyoruz. 8 Eylül 1999 öncesi çalışanların ödediği primler, bizim primlerimizde daha mı kıymetli? Onlar 38-43 yaşında emekli edilirken neden bizler 10-15 yıl daha çalışmaya mahkûm ediliyoruz?”