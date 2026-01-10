Emekliler Bakırköy'de buluştu: "1062 lira ile açlığı gizleyemezsiniz"

AKP’nin yalnızca en düşük emekli aylığı için belirlediği 1062 liralık artışa emeklilerin tepkisi büyüyor. Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelen Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, "Aylığı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere tek kuruş artış yapılmamıştır. Bu uygulama; emekliler arasında bilinçli bir ayrıştırma, bölme ve sessizleştirme politikasıdır. Enflasyonu bahane ederek milyonlarca emekliyi açlığa mahkum eden bu iktidar, siyasi ve toplumsal meşruiyetini yitirmiştir... AKP iktidarı, emeklilerin yaşadığı derin yoksulluğu ve geçim krizini çözmek yerine, bir kez daha göz boyamayı tercih etmiştir" diyerek karara tepki gösterdi.

"BİLİNÇLİ BİR AYRIŞTIRMA, BÖLME POLİTİKASI"

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda buluşan Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri ek artışın sadece en düşük emekli aylığı alanları kapsadığına dikkat çekti. Emekliler, "Aylığı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere tek kuruş artış yapılmamıştır. Bu uygulama, emekliler arasında bilinçli bir ayrıştırma, bölme ve sessizleştirme politikasıdır. Enflasyonu bahane ederek milyonlarca emekliyi açlığa mahkûm eden bu iktidar, siyasi ve toplumsal meşruiyetini yitirmiştir." dedi. Emekliler, basın açıklaması esnasinda "Emekliye açlık, yandaşa saltanat: Bu yağma düzeni yıkılacak!" yazılı bir pankart taşıdı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"AKP İKTİDARI, BİR KEZ DAHA GÖZ BOYAMAYI TERCİH ETMİŞTİR"

"Aylar boyunca sürdürdüğümüz meşru ve haklı mücadelemizi çeşitli manevralarla sönümlendirebileceklerini düşünenler bir kez daha yanılmıştır. Emeklilerin iradesi bastırılamaz, mücadelesi ertelenemez! AKP iktidarı, emeklilerin yaşadığı derin yoksulluğu ve geçim krizini çözmek yerine, bir kez daha göz boyamayı tercih etmiştir. Sadece en düşük emekli aylığında yapılan 1.062 TL’lik artış, toplamda yüzde 18,47’lik göstermelik bir düzenleme, emeklilerin yaşadığı sefaletin üstünü örtmeye yetmemektedir.

"LÜTUF DEĞİL, İNSANCA YAŞAMANIN ASGARİ KOŞULU"

Gerçekler ortadadır: Aylığı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere tek kuruş artış yapılmamıştır. Bu uygulama; emekliler arasında bilinçli bir ayrıştırma, bölme ve sessizleştirme politikasıdır. Enflasyonu bahane ederek milyonlarca emekliyi açlığa mahkûm eden bu iktidar, siyasi ve toplumsal meşruiyetini yitirmiştir. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak taleplerimizi en başından beri açık ve net biçimde ifade ettik: Her emeklinin aylığına 20.000 TL seyyanen artış talep ettik. Bu talep bir lütuf değil, insanca yaşamanın asgari koşuludur. Ancak bu haklı talep bilinçli biçimde görmezden gelinmiştir. Bununla da yetinilmemiş; Emeklilerin sendikal hakları önündeki engeller kaldırılmamış, emekliler hâlâ örgütsüz, güvencesiz ve yok sayılan bir kesim olarak tutulmak istenmiştir. Buradan bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz: Emeklilerin sendikal haklarının tanınması, anayasal ve demokratik bir zorunluluktur. Bu hakkın gecikmeksizin yasal bir statüye kavuşturulması kaçınılmazdır.

"BİRLEŞİK MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM"

Değerli dostlar, Mücadelemizi yalnızca Meclis koridorlarına sıkıştırmayacağız. Meclis ve sokak, birlikte, yan yana ve omuz omuza bu direnişin alanlarıdır. Bizler, dün teslim olmayanlarız, bugün geri adım atmayanlarız, yarın da susmayacak olanlarız! Bu mücadele; inatla, umutla ve emekle büyüyecektir. Birlikte, örgütlü ve kararlı biçimde… Birleşik mücadeleyi büyütelim! Çünkü biliyoruz ki çare biziz, çare örgütlü gücümüzdür!"