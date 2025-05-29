Emekliler bayram ikramiyesinden memnun değil: Ekmeği zor buluyoruz!

Bayramda yaklaşık 16 milyon emekli 4 bin lira ikramiye alacak. Ancak emekliler, bu yıl yüzde 33 artırılarak 4 bin liraya yükseltilen ikramiyenin artan yaşam maliyetleri karşısında yetersiz kaldığına dikkat çekiyor.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen ikramiyeler, bu yıl bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Emekliler ise ikramiyelerinin, temel ihtiyaç maddelerindeki artış dikkate alınarak, yükseltilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Bir emekli, "Yaşadığımız ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak, bu tür bayram ikramiyelerinin en azından enflasyon oranında artırılması gerekirdi. 4 bin lira birçok emekli için bir şey ifade etmiyor" dedi. Emekli Mahmut Hardal, “Bayram ikramiyesi günümüz koşullarında en azından bir asgari ücret kadar olmalı. Cumhuriyet Bayramı da önemli bir bayram. Yılda iki defa değil, en az üç defa olması lazım” diye konuştu.

Belirlenen ikramiyenin kimseye yetmeyeceğini belirten Ali Altılar ise “Şu anda 4 bin liranın bir anlamı yok. Bir maaş ikramiye, bir maaş da bayram ikramiyesi olması lazım. 16 bin lira para nereye yetiyor? Bu bayram evde oturacağız, vantilatörün karşısında. 5-6 sene öncesine kadar gidip 10-15 gün yazlıkta bir ev tutuyorduk. Şimdi hiçbir şey yok. Şimdi 10 binden 1 gece tutamayız” ifadelerini kullandı.

Bayram ikramiyesinin düşük olduğunu dile getiren Seyit Polat, "Bayramda evdeyiz. Kapıdan çıkamıyoruz zaten. Kurbanın yanından geçmek mümkün değil" dedi.

"İNSANLARIN HALİ BERBAT"

Cemal Gök ise 4 bin lira ikramiyeyi "dilenciye sadaka vermeye" benzeterek, şunları söyledi:

"Önceden bin liraydı, bir kurbanı alıyordu. Şimdi tırnağını alamıyoruz. Bizi tamamen unuttular. İkramiye en az 15 bin lira olmalıydı. Yani bir kurbanı alacak şekilde olması gerekiyordu. 4 bin lirayla ne alınır? 2-3 kilo et alırsın, başka bir şey alamazsın. Maalesef durumumuz acı ama gören yok. İnşallah bir gün duyan olur. 27 yıl resmi kurumda çalıştım, en yüksek dereceden emekli oldum. İnanın ki asgari ücret alıyorum. Bize durmadan nasihat veriyorlar; sabır, sabır... Onlar sabır yapsın biraz da. Biz çok sabrediyoruz, yıllardır sabrediyoruz."

Mehmet Bilici ise emeklilerin "bittiğini" ifade ederek, aldıkları aylıkların kendilerini kurtarmadığını söyledi. Bilici, "İnsanların hali berbat. Bak arkadaş emekli, geliyor burada çalışıyor. Çalışmasa ne yapacaksın? Evde aç 5 çocuk var, ev kira. İnsanların hali zaten berbat. O 4 bin lirayı vermeseler daha iyi, alsın kendilerine harçlık yapsınlar. Milletvekilleri 'Doymuyoruz, etmiyoruz' diyor ya, bizim emekli onlara versin o ikramiyeyi. Onlar çocuklarına dağıtsın bakalım 4 bin yetiyor mu yetmiyor mu? Emekli adam aç" diye konuştu.

"BİR YERİ YAPIYORSUN, BİR YERİ KISIYORSUN"

Bu sene kurban kesmekte zorlandıklarını dile getiren Neşe Dikilitaş, 4 bin lira emekli bayram ikrameyesinin çok düşük olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"İnsanlar bir kurbanlık alamıyor, herkes birbirine bakıyor. Zaten emeklilerin boyunu bükük, aldığı maaş belli. Ama kendimiz söylüyoruz, kendimiz duyuyoruz. Hiç kimse bizi dinlemiyor. En azından 10 bin lira verselerdi insanlar üzerini bir şekilde tamamlar, bir kurbanlık alıp çoluğuna, çocuğuna kesebilirdi, komşularına dağıtabilirdi. Bayramda evdeyiz. Bir yere gidemiyoruz. Emekli ikramiyesi daha yüksek olsaydı çocuklarımla bir gezmeye gidebilirdim. Uzaktaki yakınlarımızı ziyarete gidebilirdik ama maalesef yol paraları zaten uçuyor. Bir yeri yapıyorsun, bir yeri kısıyorsun. Sevdiğin bir şeyi bir kilo alacağına yarım kilo alıyorsun ya da 250 gram alıyorsun. Şöyle bir kilo alıp da çoluğunla çocuğunla masa kurup yiyemiyorsun."

Başka bir emekli ise aylıklarının asgari ücretin yüzde 20 fazlası olması gerektiğini belirterek, "Seyyanen zam emeklilere verilmedi. Memura enflasyon var da emekliye yok mu? Seyyanen zammı emekliye neden vermiyor? Ama yerel seçimlerde cevabını aldı. Tahmin ediyorum genel seçimlerde de bir cevap alacak" dedi.

Veli Yel ise "hak ettikleri değeri görmediklerini" ifade ederek, "Şu anda bir kurban 15 bin 500 lira. Hiç olmazsa 10 bin lira verilmesi lazım. 4 bin liraya kurban mı var? Vallahi horoz bile bin lira, 2 bin lira. Memur emeklisiyim. Biz değerimizi almaya çalışıyoruz ama maalesef olmuyor. 1-2 kişiyle olmuyor, toplumsal olması lazım" diye konuştu.

"EKMEĞİ ZOR BULUYORUZ"

Sevil Ünkü ise emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda kaldığını belirterek, üzgün olduğunu ve 4 bin lira bayram ikramiyesinin yetmediğini ifade etti. Ünkü şunları söyledi:

"Bunların hiçbir faydası yok. Çünkü hayat çok pahalandı. İki kişi de çalışıyor, yine yetmez. Patronlar bize bile bayram ikramiyesi vermiyor. Maalesef bu hayat şartlarında üzgünüm. Emeklilere pek değer verildiğini zannetmiyorum. O çok çok eskidendi. Bana 'Git manda yoğurdu ye' diyor. Bırak yoğurdu, ben sütü bulamıyorum. Nasıl yiyeceğim? Ekmeği zor buluyoruz biz. Karnımızı zor doyuruyoruz. Kemeraltı'na yeni geliyorum bir yıldır. Yok ki param. Ne yapmaya geleceğim, boş boş dolaşmaya... Hayat şartları çok zorlaştı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bin lira artık 100 lira oldu. Bin liranın falan hiç değeri yok artık. Nasıl 4 bin nasıl yetecek? Kimseye yetmez maalesef."