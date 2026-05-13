Emekliler ‘Bir milyon dilekçe’ toplayacak

Hatay’da Tüm Emekliler Sendikası İskenderun Şubesi, memur emeklilerine verilmeyen seyyanen zam için AYM’ye bireysel başvuru sürecine destek amacıyla toplu dilekçe hazırladı.

Evrensel’e göre, adliye önünde yapılan açıklamada, Emekli Hâkim Seyfettin Çilesiz’in açtığı davanın AYM’de inceleme aşamasında olduğu belirtilerek, sürecin hızlandırılması talep edildi.

Açıklamada, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine verilmemesinin eşitlik ilkesini ihlal ettiği belirtildi. Emeklilerin ciddi bir gelir kaybı yaşadığı ifade edildi.

Emekliler ayrıca, konuya ilişkin AYM’ye yapılan bireysel başvuruların incelemede olduğunu, 'sürecin sona erdiği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ankara 9. İdare Mahkemesi sürecine de değinilen açıklamada, başvurunun reddedildiği ancak istinafa taşındığı, istinaf aşamasında emekliler lehine görüş bildirildiği aktarıldı. Sendika, emeklilere “Bir milyon dilekçe” kampanyasına katılma çağrısı yaptı.