Emekliler bölgesel mitinglerde ‘Sefalet zulmüne son’ diyecek

EMEK SERVİSİ

İktidarın sefalete mahkûm etmek istediği, ileri yaşlarında onurlu bir dinlenme için insana yaraşır aylıklar ve sosyal politikalar talep eden emekliler, sokağı terk etmemekte kararlı. Tüm Emeklilerin Sendikası üyesi emekliler yurdun 4 yanında bölge mitinglerinde bir araya gelecek. Emekliler, "Sefalet zulmüne son" mitingleriyle ses yükseltiyor.

Bugün İstanbul, Aydın, Bursa, Karabük, Kayseri, Mersin ve Trabzon’da; 19 Nisan’da da Dikili’de yapılacak bölge mitinglerinde binlerce emekli hakları için ses yükseltecek. Marmara Bölge Mitingi, Edirne, Keşan, Lüleburgaz, Kocaeli, Düzce, Gebze ve İstanbul’un ilçelerinden gelen emeklilerin bir araya geldiği kitlesel bir eylem olarak gerçekleşecek. Emekliler, İstanbul’da Kadıköy İskele Meydanı’nda saat 14.00’te toplanacak.

ÖRGÜTLÜ GÜCÜ YENEMEZLER

Sendika’nın mitinge ilişkin yaptığı çağrıda, "Mücadele hepimizin mücadelesidir. Örgütlü gücü hiçbir kuvvet yenemez. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" ifadeleri yer aldı.

Mersin’de yapışacak bölge mitinginde de Adana, Osmaniye ve Hatay’dan da gelecek emekliler taleplerini haykıracak. Emekliler, aynı saatte Adnan Menderes Bulvarı Mersin İdmanyurdu Meydanı’nda buluşarak Özgecan Aslan Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirecek. Karadeniz Bölge Mitingi için adres Trabzon olacak. Samsun’dan, Ordu’dan, Giresun’dan, Gümüşhane’den, Bayburt’tan, Rize’den,

Artvin’den yüzlerce emekli bugün saat 14.00’te Trabzon Meydanı’nda olacak.

Karabük’te de tüm Batı Karadeniz’den yurttaşların toplanması beklenen bölgesel miting de yine saat 14.00’te Yenişehir Atatürk Anıtı önünde gerçekleşecek. Anıtta buluşacak emekliler eski belediye binası önüne dek yürüyecek. Ankara bölgesi ile birlikte Amasra, Bartın, Çaycuma, Devrek, Ereğli ve Zonguldak’tan emekliler ve emekçiler de mitingde yer alacak.

Kayseri’de de buluşma saat 11.00’de Mimar Sinan Parkı’nda olacak.

Bursa’da da emekliler bugün saat 13.00’te Eski Stadyum önünde toplanarak Kent Meydanı’na dek yürüyerek mitingi burada gerçekleştirecek.

Ege Bölge Mitingi de saat 12.30’da Aydın Taş Köprü’deki toplanma ile başlayacak ve Atatürk Kent Meydanı’nda, Denizli, İzmir ve bölgedeki kentlerden katılımla gerçekleşecek.

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın, yurt genelindeki mitinglerde haykıracağı talepler şöyle:

Her emeklinin aylığına acilen seyyanen 20 bin lira zam yapılmalı.

En düşük emekli aylığı, en düşük memur aylığına eşitlenmeli.

Sağlığa ücretsiz erişim sağlanmalı.

Bayram ikramiyeleri yılda 4 kez, asgari tutarda ödenmeli.

İntibak yasası çıkarılmalı.

5510 sayılı yasa kaldırılarak adaletli emekli yasası çıkarılmalı.

Sendikal haklar tanınmalı.

Kadın ve iş cinayetlerine son verilmeli.

Demokratik, laik ve insanca yaşam koşulları sağlanmalı.

BU AYLIKLA DEĞİL TATİL, ÇARŞIYA ÇIKMAK HAYAL

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde emekliler aylıklar yetmediği için hiç tatile gidemediklerini tatil planı yapamadıklarını belirtti.

Bir emekli, "Tatile nasıl gideyim? Ne ile gideyim? Kaç lira para alıyorum ki" dedi. Bir emekli yurttaş, "Çarşıya çıkamıyoruz siz ne diyorsunuz. Maalesef tatile hiç gitmedim. Gelip buralarda bir ay geziyor Avrupalılar... Rüyamda gidebilirsem yine zor" derken, bir başka emekli, "Mümkün değil, daha ömrümde hiç gitmedim ki" diye konuştu. Bir emekli ise "Aldığım maaşla tatile gidemem. Ancak zar zor bana yetiyor. Hiç gitmedim bu zamana kadar tatile. Avrupa’daki emekliler gidiyor ama biz gidemiyoruz işte" dedi.