Emekliler Didim'de yürüdü: "Dilenci değil, emekliyiz"

Tüm Emeklilerin Sendikası Didim Şubesi, emekli aylıklarıyla ilgili yürüyüş düzenledi. “Dilenci değil, emekliyiz, insanca yaşamak istiyoruz!”, “Saraya değil emekliye bütçe” sloganlarının sıkça atıldığı yürüyüşe CHP, SOL Parti, Emek Partisi, DEM Parti, TİP ilçe örgütleri ve Eğitim Sen destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan yürütme kurulu üyesi Emel Altun, “Sağlıkta katkı payı kaldırılsın, emeklilere insanca yaşayacak maaş verilsin, intibak yasası derhal çıkarılsın” dedi. Altun, “Bugün haklarımız için alanlardayız. Haklarımızı kazanıncaya kadar da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR EMEKLİLERİ AÇLIK VE SEFALET İÇİNE İTMİŞTİR"

Gündeme dair konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Kurucu MYK Üyesi Haydar Pınarbaşı da “24 yıldır ülkenin iktidarında olan AKP artık yönetemez haldedir. Ekonomi çökmüş, üretim bitmiş, hukuksuzluk hukuk olmuştur. Eğer ülkede gerçekten demokrasi olacaksa, seçilen milletvekilleri ve belediye başkanları görevine dönmeli, baskı ve gözaltılara, tutuklamalara son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“2026 bütçesi sarayın ve sermayenin ihtiyaçları için değil, halk için, emekli ve emekçilerin ihtiyacı göz önüne alınarak yapılmalıdır” diyen Pınarbaşı, şöyle devam etti:

“Saray iktidarı emeklileri açlık ve sefalet içine itmiştir. Hak, adalet, demokrasi, barış ve insanca yaşam için, gerici saray iktidarını, birleşik devrimci bir mücadele ile değiştireceğiz!”

Yürüyüş ve basın açıklaması, sloganlarla sona erdi.