Emekliler Dikili'de meydanı doldurdu: Bu sefalet düzeni birleşirsek değişir

Emek Servisi

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın ülke genelinde gerçekleştirdiği mitingler zinciri İzmir Dikili’de bölgesel buluşmayla sündü. Bülent Ecevit Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı’nda son buldu. Yoğun katılımla gerçekleşen mitingde emekliler, “sefalet zammı”na ve derinleşen hayat pahalılığına karşı taleplerini dile getirdi.

EMEKLİLİK YAŞAM MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜ

Mitingde konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Ege Bölge Sorumlusu Nuran Kamalı Şahin, okullarda yaşanan olaylara dikkat çekerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya çağırdı. Konuşmasını sürdüren Şahin, emeklilerin ağır bir yoksullaştırma politikasıyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Şahin, “Bugün burada sadece bir miting yapmak için değil, bu düzenin gerçek yüzünü haykırmak için toplandık. İnsanca ve onurlu bir yaşam isteyenlerle omuz omuzayız. Türkiye’de milyonlarca emekli, işçi ve emekçi bilinçli bir yoksullaştırma politikasıyla sefalet zulmüne mahkûm edilmiştir. Yıllarca çalıştık, ürettik ve bu ülkeyi ayakta tuttuk, ama bugün emeklilik artık bir dinlenme değil, yoksulluğa karşı hayatta kalma mücadelesine dönüşmüştür. Emekli aylıkları açlık sınırının altındadır, pazar filesi boş, sofralar eksik, ilaçlar yarımdır. Otogarlarda sabahlayan, ucuz ve sağlıksız odalarda yaşamaya çalışan, kirasını ödeyemediği için evsiz kalan emekliler var. Bu bir kader değil, bir tercihtir. Bu düzen emeği değersizleştiren, insanı yok sayan bir düzendir” dedi.

Ekonomik krizin yanı sıra demokrasi krizine de dikkat çeken Şahin, “Bugün yalnızca ekonomik bir yıkımla değil, açık bir demokrasi kriziyle karşı karşıyayız. Seçilmişler görevden alınıyor, halkın iradesi gasp ediliyor, sendikacılar, gazeteciler susturuluyor. Yargı siyasallaşmış durumdadır. Demokrasi yoksa ekmek, hukuk yoksa yaşam da yoktur. TÜİK’in rakamları gerçeği gizlerken asıl enflasyon pazarda, faturada ve kirada yaşanıyor. Elektrik ve doğalgaz faturaları katlanıyor, ekmek bile lüks hale geliyor. İktidar emekliye sadaka gibi zamları ‘müjde’ diye sunuyor. Bu düzen sürdürülemez, bu sefalet kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

SANDIK GELECEK HESAP SORULACAK

Şahin’in konuşmasının ardından basın açıklamasını okuyan Dikili Bölgesel Miting Komitesi Başkanı ve Tüm Emeklilerin Sendikası Dikili Şube Başkanı Raika Doğan, iktidarın politikalarının hem ekonomik hem siyasi yıkıma yol açtığını söyledi. “Ülkemizin içinde bulunduğu durum iç açıcı değildir. Hakkâri’den İstanbul’a birçok yerde halkın seçtiği yöneticiler görevden alınmış, tutuklanmıştır. Demokrasi askıya alınmış, yargı tamamen siyasallaşmıştır. Sendikacılardan gazetecilere, siyasetçilerden seçilmiş milletvekillerine kadar birçok kişi tutukludur. Böyle bir yönetim sürdürülebilir değildir” dedi.

Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çeken Doğan, “Bugün emeklilerin ortalama aylığı 23 bin 500 lira civarındadır. Milyonlarca yurttaş 5-6 bin lira gibi rakamlarla yaşamaya çalışıyor. 5 milyon emekli 20 bin lira seviyesinde aylık alıyor. İleri yaşlarımıza rağmen milyonlarca emekli çalışmak zorunda kalıyor. Bu tablo sosyal devletin çöküşüdür. Bu sefalet düzenini kabul etmiyoruz. İktidara bir kez daha sesleniyoruz: Bu aylıklarla yaşanmaz. Er geç sandık gelecek ve bu halk yaşadıklarının hesabını soracaktır” diye konuştu.

SEYYANEN ZAM, SENDİKA HAKKI, İNSANCA YAŞAM

Mitingde emeklilerin talepleri de sıralandı. Buna göre:

• Her emekliye en az 20 bin lira seyyanen zam yapılması,

• Bayram ikramiyelerinin asgari ücret düzeyine çıkarılması,

• Emeklilere sendika hakkı tanınması,

• 5510 sayılı yasanın kaldırılarak yeni bir emeklilik düzenlemesi yapılması,

• Sağlık hizmetlerinde katkı paylarının kaldırılması istendi. Ayrıca en düşük emekli aylığının en düşük memur maaşına eşitlenmesi ve kademeli artış sistemine geçilmesi talep edildi.