Emekliler dikkat: Promosyonda nelere dikkat edilmeli?

EYT’liler ve emekli promosyonu gündemi, banka kampanyalarının yenilenme sürecine girmesiyle yeniden öne çıktı.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, bir televizyon programında yaptığı değerlendirmede, 2023 yılında emekli olan milyonlarca kişinin üç yıllık promosyon süresinin sona erdiğini ve yeni tekliflerin gündeme geldiğini belirtti.

Bal, bankaların sunduğu yüksek promosyon rakamlarının büyük bölümünün doğrudan nakit ödeme olmadığını ifade etti. Bu tekliflerin çoğunun faizsiz kredi, hoş geldin faizi ya da otomatik ödeme talimatı gibi ek koşullarla birlikte sunulduğunu söyledi. Her bankanın farklı kampanya modeli uyguladığını belirtti.

"KAMU BANKALARI TAKİP EDİLMELİ"

Mevcut tabloda promosyon artışlarının sınırlı kaldığını dile getiren Bal, özellikle kamu bankalarının açıklayacağı yeni rakamların piyasada rekabeti artırabileceğini vurguladı. Kamu bankalarının daha yüksek bir promosyon seviyesi belirlemesi durumunda özel bankaların da benzer adımlar atabileceğini ifade etti.

"BANKA DEĞİŞTİRİLEBİLİR"

Promosyon tercihinde yalnızca rakama odaklanılmaması gerektiğini belirten Bal, şube erişimi, ATM ağı ve işlem kolaylığı gibi unsurların da dikkate alınması gerektiğini söyledi. Özellikle farklı şehirlerde yaşayan emekliler için banka altyapısının önemli olduğunu dile getirdi. Bal, emeklilerin üç yıllık taahhüt süresi dolmadan da banka değiştirebileceğini hatırlattı. Kullanılan promosyonun kalan kısmının iade edilmesiyle yeni bankaya geçişin mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca mevcut bankayla pazarlık yapılabileceğini ve bazı bankaların daha iyi teklif sunabildiğini ifade etti.