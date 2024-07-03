Emekliler enflasyon altında ezilmeyi kabul etmiyor

Ankara'da bir araya gelen emekliler, maaşlarına 15 bin lira seyyanen ilave artış yapılmasını istedi. Açıklamada, “Emeklilerin yaşam boyu ödedikleri bedel yetti de arttı. Bize reva görülen bu köle ve sadaka düzenini asla kabul etmiyoruz” denildi.

Etki Can BOLATCAN

Memur ve emekli maaşlarının belli olmasının ardından enflasyon altında ezilen emekliler Ankara’da buluştu. Sakarya Caddesi’nde yapılan açıklamada TÜİK’in verilerinin güvenilir olmadığı, buna rağmen siyasi iktidarın bu şaibeli verilere dayanarak maaşların belirlediği vurgulandı.

Tüm Emeklilerin Sendikası (Tüm Emekli Sen) Mamak Şube Sekreteri Yusuf Gölpınar, “Hali hazırda iktidarın maaş artışı dediği şey, zam veya maaş artışı değil, eriyen maaşların 2024 Ocak'taki, yani 6 ay önceki alım gücüne erişmesi düzenlemesidir. Bu düzmece artış ile o bile mümkün gözükmüyor. Emeklilerin kayıpları ilk 6 aylık TÜİK enflasyon hesabı ile karşılanamayacağı gibi, gelecek 6 ay kayıplarımız daha da fazla olacaktır. Şimdiden iktidar birçok kaleme zam yapmaya başladı. Enerjiye en çok ihtiyaç duyulan bu mevsimde, elektriğe yüzde 38 zam yapıldı bile” dedi.

"AKLIMIZLA OYUN OYNUYORLAR"

“1 Temmuz'dan geçerli denilerek, ilk 6 ay için düşük enflasyon hesabı oyununu, göz göre göre kurnazca sergilemekten çekinmediler. Aklımızla oyun oynuyorlar” diyen Gölpınar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emeklileri, asgari ücretle çalışanları, yani emeğiyle, alın teriyle çalışanları aç bırakarak tasarruf yapılamaz. Bizler bırakın tasarruf yapmayı, açlıktan ölmemek için direniyoruz. Tasarruf yapılacaksa bu ülkenin kaynaklarına çökenlerin muslukları kesilsin. Bedel ödenecekse, ülkeyi bu duruma getirenler bedel ödesin. Emeklilerin, emekçilerin yaşam boyu ödedikleri bedel yetti de, arttı da. Neresinden bakılırsa bakılsın, emeklilere, asgari ücretle çalışanlara yaşam hakkı tanımayan bu anlayışı, bu köle düzenini, bu sadaka sistemini asla kabul etmiyoruz.

Seyyanen artışın emeklilere de yapılması zorunludur. Kısa vadede emeklilerin maaşlarına Temmuz'daki kayıplarımızın telafisi ve gelecek 6 aylık hissedilen enflasyon oranı ve refah payına ilaveten 15.000 liralık seyyanen artış yapılmalıdır. Uzun vadede ise 2008'de uygulamaya sokulan yasa kaldırılmalı, maaş güncelleme katsayısı ve maaş bağlama oranı yeniden düzenlenmelidir. Bu düzenlemede en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenerek yapılandırılmalıdır. İktidarı uyarıyoruz! 22 yıldır sömürdüğünüz, yandaş derneklere, cemaatlere, tarikatlara, yandaş şirket ve müteahhitlere aktardığınız ülke kaynaklarının bedelini biz emeklilere, asgari ücretlilere, emekçilere yüklemenize bütün gücümüzle itiraz edeceğiz. Krizi yaratanlar bedelini ödesin. İnsanca yaşam için demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz.”

"İNSANCA YAŞAYABİLECEK ÜCRETLER VERİLSİN"

BirGün’e konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Ali Rıfat Temel ise “Türkiye genelinde var olan yüz altı şubemizin yüz altısında da örgütlü olarak alanlardayız. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını, çarşıdaki enflasyonun çok daha yüksek olduğunu, yüzde 100 - 150’lere dayandığını biliyoruz. Bu yüzden bizim siyasi iktidardan talebimiz gerçek enflasyonun açıklanması, emeklilerin ve emekçilerin insanca yaşayabileceği ücretler verilmesi. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak talebimiz emeklilerin maaşının yeni işe giren bir memurun maaşıyla eşitlenmesi” ifadelerini kullandı.

"BU DÜZEN SEFALETE MAHKÛM EDİYOR"

Basın açıklamasına destek veren SOL Parti’nin MYK Üyesi Mehmet Soğancı ise “İnsanca yaşam mücadelesi veren emeklilerle, emekçilerle dayanışmamızı büyüteceğiz. Bütçeyi yandaş şirketlere, cemaatlere, tarikatlara aktarırken emeklileri, emekçileri her geçen gün daha fazla sefalete mahkûm eden bu düzenle mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.