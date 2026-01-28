Emekliler Erdoğan'ı bekliyor: Zam farkı ne zaman yatacak?

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi 23 Ocak'ta Meclis'te kabul edildi. Ancak aradan geçen 5 güne rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanmadığı için kanun hâlâ yürürlüğe girmedi.

Yasa yürürlüğe girmediği için ocak ayında en düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira olarak yatırıldı. Üstelik 20 bin TL'nin altında aylık alan emekli sayısı yaklaşık 5 milyon. Yani 5 milyon eğer bu ay içinde Erdoğan kanunu imzalayıp Resmi Gazete'de yayımlamazsa yaklaşık 5 milyon emekli ocak ayında 20 bin TL maaş alacak.

ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli aylıklarına zam farkı önceki yıllarda yasanın çıktığı ayı takip eden aylarda yatırılıyordu. Birçok uzman bu kez zam farklarının bu ay maaşlara yansıtılacağını söylemişti. Ancak SSK emeklilerinin maaşları hesaplarına 17-26 Ocak arasında yatırıldı. Eğer yasa yürürlüğe bu ay içinde yürürlüğe girmezse zam farkı da şubat ayına kalacak.