Emekliler Evi hizmete açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, emekli ve yaş almış yurttaşların yüzünü güldürecek bir hizmeti daha hayata geçirdi. Şehrin göbeğinde herkesin kolaylıkla ulaşım sağlayabileceği Asri Mezarlığı Şehitler Parkı’nın içerisinde yer alan ve yaklaşık bir ay önce açılan ‘Emekliler Evi’ne koca çınarların ilgisi büyük oldu. Yemyeşil doğanın içinde huzurlu bir ortamda özenli ve temiz şekilde haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veren ‘Emekli Evi’nde şehrin koca çınarları, keyifle ve güvenle vakit geçiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak işletilen ‘Emekliler Evi’nde koca çınarlar, uygun fiyata kaliteli hizmetten yararlanıyor. Kahvenin 5 liradan, çay ve suyun da 2,5 liradan satışı sunulduğu ‘Emekliler Evi’ uygun fiyatları dolayısıyla da koca çınarların beğenisini kazandı.

Her gün Emekliler Evi’ne geldiğini söyleyen Neşet Güven, fiyatların oldukça ekonomik olduğunu vurgulayarak her şeyin çok güzel olduğunu ifade etti. Feridun Uygur “Çok memnunuz. Piyasanın hali malum. Arayıp da bulamadığımız bir yer” dedi. Emekliler Evi’nin çok güzel olduğunu dile getiren Sebahat Kurtuluş, “Takdir ettiğim bir hizmet. Sıkıldığımızda gelip bir çay içebileceğiz” dedi.

Açıldığı günden bu yana Emekliler Evi’ne geldiğini söyleyen Yaşar Özdemir “Artık buranın müdavimiyiz. İyi olacak bizim için bütün arkadaşlar seviniyor. Ücretler çok çok iyi çok makul. Bizleri düşünen Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Gidip pahalı yerlerde çay içemiyoruz; çay 30, kahve 40 lira” ifadelerini kullandı. Emekliler Evi projesini mükemmel bulduğunu dile getiren Ayşe Ünal, “Ahmet Akın Başkanımızın bizim gibi emeklileri düşünmesinden çok memnun olduk, çok teşekkür ederiz. Çay, kahve dışarıda çok pahalı. Burada hem çok güzel hem de uygun fiyatlı.” diye konuştu. Emekliler Evi’ni çok güzel bulduğunu ve üçüncü kez geldiğini ifade eden Emine Aydoğdu “Fiyatlar çok uygun. Mutlu olduk, evimize de yakın” şeklinde konuştu.