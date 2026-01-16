Emekliler Gebze’de sokakta: "Bu maaşla geçinebiliyorsanız siz geçinin"

Tüm Emekliler Sendikası Gebze Temsilciliği Başkanı Mesut Aslan ve emekliler, emekli aylıklarına yönelik yapılan zammı protesto etmek ve TBMM’deki eyleme destek için Gebze’de bir araya geldi.

Gebze Kent Meydanı’nda bir araya gelen emekliler adına konuşan Tüm Emekliler Sendikası Gebze Temsilciliği Başkanı Mesut Aslan, şunları kaydetti:

"Meclis'te CHP grubu tarafından emeklilerin haklarının iyileştirilmesi için yaptıkları eyleme destek için bizde Gebze’den ses vermek istedik. Hepimize katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Her emekliye 9 bin TL seyyanen zam talebi kurulda kabul edilmedi. Emekliye en düşük maaş 20 bin TL oldu. Buradan Ankara’daki vekillere sesleniyoruz.

Bu maaşla geçinebiliyorsanız buyurun siz geçinin. İnsanca yaşayacak bir maaş talep ediyoruz. Geçtiğimiz salı günü mecliste bir dizi görüşmeler yaparak taleplerimizi dile getirdik. Bu görüşmelerimizi yaptığımız gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de emekli maaşlarının sefalet ücreti olduğunu söyledi. Devlet Bahçeli’nin bu açıklaması bizler için umut oldu. Ancak ne yazık ki maaşlarımız sefalet ücretinin altında kaldı. İnsanca bir yaşam talep ediyoruz."