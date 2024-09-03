Emekliler için 20 yılın en kötüsü

Ekonomi Servisi

Türkiye’de son 20 yılda emekliler için en kötü yıl 2023 oldu. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, emeklilerin her geçen gün daha da kötüye giden ekonomik durumunu verilerle paylaştı. Gökce’nin paylaştığı verilere göre, emekliler için son 20 yılın en kötü yılı 2023 iken 2024 bu yılı dahi geride bıraktı. AKP iktidarının başladığı 2002’de ortalama emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı yüzde 46,5 idi. 2024’te ise ortalama emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı yüzde 27,7 oranına geriledi.

Gökce, emeklilerin durumu ile ilgili şu verileri paylaştı:

• Türkiye'de emekli aylıklarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 5,36'ya düşerken, AB'de emekli aylıklarını GSYH'ye oranı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

• Türkiye'de ortalama emekli aylığı 385 avro iken, İspanya’da bin 417, Fransa’da bin 485, Almanya’da bin 552, İtalya’da bin 582, Belçika’da bin 717, Hollanda’da 2 bin 003 avro.

• 2002’de ortalama emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı yüzde 46,4 iken 2024’te yüzde 27,7’ye geriledi.

• 2014 yılında en düşük emekli aylığı ile 11 gram altın alınabilirken, bugün 4,5 gram altın alınabiliyor.

• Sosyal medya hesabından emeklilerin duruma ilişkin paylaşım yapan Gökce, şu ifadeleri kullandı: “Bu konuda 'Ben yaptım oldu' zihniyeti ile değil ortak akılla, toplumun ilgili tüm kesimlerini karar alma süreçlerine katarak, çoğulcu bir yöntemle uygulamaların geliştirilmesi gerekiyor. Emeklilerin karşı karşıya olduğu sorunlar ağır ve derin. Gerçekçi, akılcı ve bilimsel çözümlere ihtiyaç var.”