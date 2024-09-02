Emekliler için en kötü yıl geride kaldı, daha kötüsü geliyor!

Emeklilik sisteminin değişeceği gündeme gelirken İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, emeklilerin durumu ile ilgili dikkati çeken veriler paylaştı.

Türkiye'de son 20 yılda emekliler için en kötü yılın 2023 olduğunu belirten Gökce, 2024 yılının 2023'ten de kötü olacağını ifade etti.

Buğra Gökce, Türkiye'deki emeklilerin durumu ile ilgili şu verileri paylaştı:

>> Türkiye'de emekli aylıklarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 5,36'ya düşerken, AB'de emekli aylıklarını GSYH'ye oranı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

>> Türkiye'de ortalama emekli aylığı 385 euroyken, İspanya’da 1.417, Fransa’da 1.485, Almanya’da 1.552, İtalya’da 1.582, Belçika’da 1.717, Hollanda’da 2.003 euro.

>> 2002 sonunda bir işçinin emekli aylığı asgari ücretin yaklaşık yüzde 30 üstündeydi. Son yapılan düzenlemeyle 12 bin 500 olan en düşük emekli aylığı, 17 bin lira olan asgari ücretin yüzde 26,5 altında.

>> 2002’de ortalama emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı yüzde 46,4 iken 2024’te yüzde 27,7’ye geriledi.

>> 2014 yılında en düşük emekli aylığı ile 11 gram altın alınabilirken, bugün 4,5 gram altın alınabiliyor.

"BİLİMSEL ÇÖZÜMLERE İHTİYAÇ VAR"

"Emekli aylıkları yaklaşık 16 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir konu" değerlendirmesinde bulunan Gökce, "Bu konuda 'ben yaptım oldu' zihniyeti ile değil ortak akılla, toplumun ilgili tüm kesimlerini karar alma süreçlerine katarak, çoğulcu bir yöntemle uygulamaların geliştirilmesi gerekiyor. Emeklilerin karşı karşıya olduğu sorunlar ağır ve derin. Gerçekçi, akılcı ve bilimsel çözümlere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.