Emekliler için kanun teklifi: Maaşlara “enflasyon ayarı” talebi

En düşük emekli aylığı bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye yükselecek.

Bu sırada emekli aylıkları ile ilgili Meclis’e bir kanun teklifi daha sunuldu. Teklif ile, Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini ile yıl sonu gerçekleşen enflasyonu arasındaki farkın yüzde ellisinin emekli aylıklarına ilave edilmesi talep edildi.

"EMEKLİLER HAK ETTİKLERİNİ ALMALI"

Teklifin gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

“Bu teklif ile öngörülen düzenleme, farkın tamamının değil yarısının ilave edilmesini öngörerek, hem kamu maliyesindeki dengeyi koruyan hem de emeklilerin refah kaybının önemli kısmını telafi eden bir model sunmaktadır. Böylece sürdürülebilir bütçe politikası ile sosyal devlet yükümlülükleri arasında dengeli bir yol izlenmektedir. Sosyal adalet ilkesinin güçlendirilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, emekli aylıklarının reel değerinin korunması ve vatandaşların refahı için kamusal destek mekanizmalarının güncellenmesi bir zorunluluktur. Teklif, yalnızca emeklilerin mevcut gelirlerini korumayı değil, ekonomik büyümeden hak ettikleri ölçüde faydalanmalarım sağlamayı da amaçlamaktadır. Bu nedenle enflasyon tahmini ile gerçekleşen enflasyon arasındaki farkın yarısının emekli aylıklarına yansıtılmasına ilişkin düzenleme, sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi ve emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından kamu yaran içeren bir düzenlemedir.”

DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

Demokrat Parti tarafından verilen teklifle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik yapılması öneriliyor.

Komisyon'a sevk edilen teklifle Kanunun 55’inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmesi önerildi: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili yılın Ocak ayında yayımlanan Enflasyon Raporunda yer alan yıl sonu tüketici fiyatları enflasyon tahmini ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan aynı yıla ait yıl sonu tüketici fiyatları enflasyonu arasındaki farkın yüzde ellisi, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında gelir veya aylık almakta olan sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin izleyen yıl Ocak ayı itibarıyla bağlanan gelir ve aylıklarının hesabında ilave artış olarak dikkate alınır. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamaya ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca müştereken belirlenir."