Emekliler için mücadele sürecek

Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, emekli maaşlarının artırılması için mücadele edeceklerini ve emeklilerin insanca yaşamalarını sağlamayı amaçladıklarını açıkladı. Ayrıca, Bolu Kartalkaya Yangını'nın yıldönümünde sorumluların yargılanmadığını eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Emekliyi 20 bin liralık bir maaşa mahkum etmeyecek bir çalışmayı sürdüreceğiz. Bizim açımızdan bu mücadele, emekli hakkını alana kadar da devam edecektir." dedi. Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının birinci yılının dolduğunu anımsattı.

Bir yıldır yangında hayatını kaybeden 78 kişinin derin acısını yüreklerinde taşıdıklarını belirten Emir, "Ama bir yıldır yargısal süreçlerde en ufak bir ilerleme olmamış, sorumluların hala hakim karşısına çıkartılmamış olmasını da içimize sindiremiyoruz." ifadesini kullandı.

Yangında hayatını kaybedenlere, onların ailelerine ve bundan sonra bir daha böyle şeyler olmasın diye kendilerinin sorumluluklarının bulunduğunu belirten Emir, kendi sorumlulukları gereği, yangının sorumlularının gerektiği gibi yargılanmasını beklediklerini anlattı.

Emir, yangına ilişkin soruşturmada Kültür ve Turizm Bakanlığının 9 personeli hakkında "yurt dışına çıkma" yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

UZAKLAŞTIRMA DAHİ YAPILMADI

"Bu bürokratlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tepesinde, her türlü nüfuzu kullanabilirler. Altlarındaki kişilere her türlü talimatı vermeye devam ediyorlar. Henüz mahkemede celbedilmemiş her tür delile ulaşabilirler. Adil yargılanmayı etkileme, görevi kötüye kullanma güçleri var ve bütün bunlara rağmen bu kişiler hakkında bir görevden uzaklaştırma dahi yok."

Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın, bir kişinin iftirası üzerinden tutuklu olduğunu ileri sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Emir, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifinin Genel Kurul görüşmelerinde partisinin takınacağı tavır hakkındaki soruya Emir, tek amaçlarının emeklinin hak ettiği, insanca yaşayabileceği bir aylık gelire kavuşması olduğunu bildirdi.

Emir, bunun için Genel Kurul'daki nöbetlerine devam ettiklerini anlatarak, "İç Tüzük'ten kaynaklanan bütün haklarımızı, görevlerimizi yapıcı, olumlu bir şekilde sonuna kadar kullanacağız. Emekliyi 20 bin liralık bir maaşa mahkum etmeyecek bir çalışmayı sürdüreceğiz. Bizim açımızdan bu mücadele, emekli hakkını alana kadar da devam edecektir." dedi.